Il bilancio del Comune: "I servizi non vengono tagliati né rincarati. Investiti 130 milioni"

"Conti in ordine, nessun aumento di tasse, un bilancio da buon padre di famiglia". Il sindaco Gian Luca Zattini riassume così il quadro degli indirizzi e dei contenuti dei documenti del bilancio previsionale per il prossimo anno e della programmazione pluriennale. L’ultimo, prima delle elezioni comunali previste nella prossima primavera. "Il bilancio di previsione 2024 del Comune di Forlì – rimarca Vittorio Cicognani, assessore comunale al bilancio – sarà approvato entro la fine dell’anno dal Consiglio comunale, senza quindi ricorrere allo strumento dell’esercizio provvisorio. Anche perché per un Comune come il nostro sarebbe sicuramente un problema non indifferente, visti i progetti e le iniziative sul tappeto. Non sono comunque previsti né un aumento di tasse, né un aumento di tariffe".

L’amministrazione comunale ha presentato così le linee guida di un bilancio che ammonta, per la parte corrente (entrate e uscite per il finanziamento della gestione ordinaria), a circa 100 milioni di euro, le spese cioè per i servizi erogati dal Comune. "In quest’ottica – spiega l’assessore Cicognani – le rette degli asili, per esempio, si abbasseranno per le famiglie numerose per effetto del quoziente famiglia. Considerata la situazione economica nazionale e locale e l’aumento dell’inflazione, mantenere invariate le tariffe è in pratica una riduzione, senza tagliare le prestazioni".

"Ringrazio l’assessore Cicognani e gli uffici comunali per l’importante lavoro svolto – afferma il sindaco Gian Luca Zattini – in cui abbiamo chiesto e ottenuto che non ci fossero aumenti di tariffe, come per esempio nelle bollette dei rifiuti o sui biglietti del trasporto pubblico. Queste voci sono aumentate dovunque tranne che a Forlì, dove abbiamo deciso di compensare con fondi nostri il maggior costo, venendo incontro alle richieste del mondo delle imprese e del sindacato".

Sul versante degli investimenti, invece, nel 2023, "sono stati movimentati circa 130 milioni di euro – rimarca Cicognani – per effetto soprattutto dei progetti attivati dal Pnrr". Nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti, tra gli altri, il quarto stralcio dei lavori del complesso museale del San Domenico per una spesa di 7 milioni, il restauro del Palazzo del Merenda per 3 milioni, il nuovo Centro per l’impiego per 4,7 milioni (sarà su via Renato Serra insieme al Centro per le famiglie) e l’allestimento di Palazzo Albertini (futura sede della collezione Verzocchi) per un importo di 2 milioni di euro. "Sono state inserite anche opere non previste che si sono rese necessarie per i danni causati dall’alluvione, come il recupero della palestra di via Isonzo, con una donazione anche da parte di Conad di 300mila euro. Il bilancio è una materia viva, in grado di rispondere alle contingenze".

Per quanto riguarda l’indebitamento, il dato è passato dagli 85 milioni di euro di inizio mandato (nel 2019) ai 63 milioni attuali, con una previsione di aumento a 70 milioni nel 2024, per poi passare a 66 nel 2025 e scendere a 61 nel 2026. "In questi anni abbiamo portato avanti l’idea di un’amministrazione capace e sensibile alle richieste del territorio – aggiunge Zattini – senza appesantire i conti, operando appunto come un buon padre di famiglia che cerca di far quadrare i conti, dando nel contempo risposte adeguate. Abbiamo ascoltato le richieste delle associazioni di categoria, delle imprese e dei sindacati, impegnandoci ad accoglierle tutte. Durante il nostro mandato abbiamo dovuto affrontare diverse crisi veramente difficili, dalla pandemia Covid alle emergenze nazionali e internazionali fino ai rincari energetici e, soprattutto, quella grande tragedia che è stata l’alluvione. Ma nonostante questo scenario complicato consegniamo ai cittadini un bilancio comunale più sano e con i conti più a posto rispetto a quello che avevamo ricevuto".