Il bilancio dell’Irst. Risanamento triennale. Già previsto un extra da 2,5 milioni di euro

Dopo mesi di tensioni e cambi al vertice, l’Irst di Meldola presenta il bilancio consuntivo 2024, che si chiude formalmente in pareggio, anzi con un avanzo di 58.513 euro. Una cifra che il consiglio di amministrazione ha deciso di accantonare per sostenere la ricerca indipendente. La pubblicazione del documento segue di pochi mesi la crisi innescata dalle segnalazioni emerse sulle pagine del Carlino, che avevano messo in luce le difficoltà economiche dell’Istituto.

Alla base, c’era la mancata copertura da parte dell’Ausl Romagna di una parte delle prestazioni erogate dall’ospedale oncologico a pazienti residenti in Romagna ma non comprese nell’accordo di fornitura. Secondo il rendiconto, il risultato positivo per il 2024 è stato raggiunto grazie a "entrate non strutturali e non prevedibili" e a un "maggiore riconoscimento rispetto a quanto concordato nell’accordo di fornitura con l’Ausl Romagna". L’azienda sanitaria ha, infatti, erogato 2,3 milioni di euro in più rispetto al contratto stipulato. Si tratta, tuttavia, di una "deroga adottata in via straordinaria", chiarisce il documento.

Il bilancio positivo cela una verità meno confortante: senza ricavi straordinari, l’equilibrio economico resta precario. Va subito chiarito che nel 2024 era difficile fare altrimenti: i problemi evidenziati sono strutturali e un percorso diverso è affidato al nuovo assetto del consiglio d’amministrazione che è in carica da pochi giorni. Diversamente dalla scorsa primavera, quando emersero le criticità, adesso l’istituto ha almeno una direzione: la Regione punta sulla sinergia tra l’Irst e il resto della rete oncologica romagnola, prospettiva condivisa (sul Carlino di ieri) da Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp, che è tra i soci privati dell’istituto. È chiaro che non c’è stato il tempo materiale per rendere operativo questo percorso. Che, assicurò de Pascale nei mesi scorsi, porterà anche al risanamento economico.

Tuttavia, va evidenziato che, prima dell’iniezione di liquidità da parte dell’Ausl, ancora una volta l’Irst aveva speso per i pazienti più di quanto fosse pattuito con l’Ausl: 32,6 milioni contro 31,4, un’eccedenza di 1,2. Soprattutto, però, l’incremento del saldo dei debiti sarebbe riconducibile in maniera significativa alle spese per il collaudo della nuova radiofarmacia, inaugurata a febbraio, e per l’anticipo di circa 1,3 milioni di euro destinati al futuro reparto di degenza oncologica nella nuova palazzina in via di costruzione dell’ospedale Morgagni-Pierantoni.

Il consiglio d’amministrazione, in accordo con i soci, ha avviato un Piano di risanamento triennale 2025-27, che prevede una serie di interventi per riparare il deficit dell’Istituto. Inoltre, è stato istituito un gruppo interno di revisione e delegati due consiglieri per monitorare l’avanzamento delle azioni previste dal Piano, con l’obiettivo di garantire continuità nella gestione, soprattutto in considerazione del recente avvicendamento ai vertici aziendali. L’ha detto del resto anche Gardini: "Noi saremo vigili".

Le misure di efficientamento si concentrano principalmente su due ambiti: beni e personale. Sul fronte dell’organico, la relazione prevede un "contenimento del turn over soprattutto per le attività assistenziali e amministrative", una "rimodulazione dello smart working" e verranno privilegiate "forme contrattuali flessibili". È già stato avviato nel 2024 un piano di riduzione del fondo ferie residuo che ha prodotto un "risparmio di circa 900mila euro rispetto all’anno precedente a fronte di un aumento dei livelli di attività e cura".

Per quanto riguarda i beni, l’istituto punta a una maggiore adesione alle gare pubbliche regionali, alla razionalizzazione delle attrezzature e alla riduzione degli acquisti in esclusiva.

Raggiungere un equilibrio economico stabile resta una sfida difficile (ma non impossibile). Attenzione, però: anche per il 2025 il bilancio di previsione ipotizza un utile stimato di 14.518 euro, realizzabile però con "proventi straordinari" per oltre 2,5 milioni di euro. La cifra è simile ai 2,3 sborsati dall’Ausl nei mesi scorsi: in ultima analisi, potrebbero essere i soci stessi a dover ripianare il nuovo disavanzo.

L’emergere della sofferenza economica dell’istituto ha portato alle dimissioni da parte del presidente Fabrizio Miserocchi (che resta direttore dello Ior), del direttore generale Lorenzo Maffioli e del direttore scientifico Nicola Normanno. A guidare ora l’Istituto saranno a Luca Zambianchi, medico oculista e componente del consiglio d’amministrazione in quota Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, e Cristina Marchesi, ex direttrice generale dell’Ausl di Reggio Emilia, che sarà operativa dal 15 luglio. Nel consiglio trova posto anche Paolo Lucchi, ex sindaco di Cesena e presidente di Legacoop Romagna, da poco nominato consigliere dello Ior, che ne curerà la rappresentanza all’interno dell’Irst.