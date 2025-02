Il bilancio di Fratelli d’Italia: "La maggioranza è coesa"

Tempo di bilanci, dopo oltre sette mesi di mandato, per Fratelli d’Italia. "Con otto amministratori, nella maggioranza siamo il gruppo consiliare più numeroso – dice il capogruppo, Fabrizio Ragni –. Anche nei momenti difficili abbiamo sempre garantito il nostro sostegno al sindaco Gian Luca Zattini. Cosa che continueremo a fare fino al termine della legislatura". Nei prossimi mesi, come previsto dallo statuto, i consiglieri comunali riceveranno le deleghe degli assessori così da aiutarli nel loro lavoro. A dispetto di qualche scossone, ora "la maggioranza è coesa. Certo, i confronti ci sono stati". Le fibrillazioni della Lega sono d’altra parte emerse sulla stampa.

Alla sua prima esperienza in consiglio regionale è Luca Pestelli, che ha ricordato alcuni dei temi al centro del suo impegno politico, a cominciare "dalla prevenzione del rischio idrogeologico e della messa in sicurezza del territorio. La collina non si salva se la pianura non è curata". Tra le azioni fondamentali da compiere "c’è la pulizia delle aree dei fiumi. La nomina da parte del governo del commissario Curcio è una mano tesa alla Regione e agli altri enti territoriali. Mi aspetto che questa giunta abbia lo stesso atteggiamento conciliatorio verso le minoranze e il nostro gruppo. Noi ci siamo messi a disposizione, tra le altre cose anche per una mappatura del territorio".

Pestelli si sta occupando molto di sanità, a cominciare dai Cau. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato una interrogazione alla quale darà risposta, lunedì, l’assessore regionale Fabi, per capire lo stato dell’arte dei Cau, a cominciare da quello di Forlì. "L’Ausl ha detto che aprirrà. Per quanto mi riguarda non sono i Cau a dare risposte in termini di medicina d’urgenza. Faccio parte di coloro che pensano che la sanità possa risolvere parte dei suoi problemi con le idee, non, come abbiamo letto, aumentando le tasse. Ed è invece questa la strada seguita dalla giunta de Pascale".

Arrivando al Comune, l’assessore Emanuela Bassi ha ricordato i percorsi avviati per fare di Forlì "la città della legalità", lavorando con gli studenti.

Luca Bartolini (urbanistica e sicurezza), tiene ritmi lavorativi alla Gianni Letta, famoso per dare appuntamenti in orari antelucani. "Io alle 3.30 mando già la rassegna stampa ai colleghi di partito. D’altra parte dormo poco. Da fine giugno ad oggi ho avuto 379 appuntamenti, ai quali si sommano consigli comunali, commissioni, segnalazioni, messaggi anche da altri comuni. E alle 7.30 sono in ufficio". Il Pug - piano urbanistico generale, "lo faremo entro la fine della legislatura". Un cenno sull’ex Eridania: "Stiamo facendo valutazioni sugli immobili. Faremo un bando internazionale mirato per raccogliere idee". Il vicesindaco Bongiorno dice che "stiamo dimostrando di essere all’altezza del compito che ci è stato dato. Noi siamo al servizio dei cittadini e non dobbiamo mai dare l’idea che sia il contrario".

l. b.