Il bilancio Irst fa discutere. Pestelli (FdI) alla Regione:: "Prima la cura dei pazienti"

Il futuro dell’Irst di Meldola arriva sui banchi della Regione. A portare la questione all’attenzione dell’Assemblea legislativa è il consigliere regionale Luca Pestelli (Fratelli d’Italia), che ha presentato un question time per chiedere alla Giunta chiarimenti sulle prospettive dell’Istituto oncologico. Nei giorni scorsi il Carlino aveva evidenziato una situazione economica delicata: sebbene il bilancio 2023 (l’ultimo disponibile) si sia chiuso formalmente in pareggio, il risultato è stato raggiunto grazie all’impiego di fondi straordinari. A pesare sui conti, in particolare, è stata la mancata copertura da parte dell’Ausl Romagna delle prestazioni sanitarie erogate dall’Irst ai residenti romagnoli oltre i limiti previsti dal contratto di fornitura, per un valore pari a 3,2 milioni di euro nel 2023.

"La cura del paziente viene prima degli accordi di fornitura. Ritengo necessario e doveroso che si faccia chiarezza – dichiara Pestelli –. L’equilibrio economico sarebbe stato raggiunto con eredità, donazioni private e un utilizzo aggiuntivo del fondo del 5 per mille".

A rispondere all’interrogazione la sottosegretaria regionale Manuela Rontini che ribadisce "l’impegno della Regione per la valorizzazione dell’Irst di Meldola". L’ente è socio al 35%. "Occorre ribadire che l’Ausl Romagna, nel bilancio 2023, ha integralmente riconosciuto quanto previsto dagli accordi di fornitura. Di concerto con i soci, l’azienda ha attivamente contribuito al raggiungimento del pareggio".

A testimonianza della collaborazione Rontini specifica: "Nel 2019 l’accordo di fornitura era di 39,6 milioni di euro, diventati 51,7 milioni nel 2023 e 58,3 nel 2024". Da via Aldo Moro non si nega l’importanza strategica dell’Istituto sia per l’assisstenza che per la ricerca: "Occorre avviare una fase 2, cioè partire dal rafforzamento del rapporto con l’Università di Bologna, soprattutto per quanto riguarda l’oncoematologia, e con la stessa Ausl Romagna. È un impegno – sottolinea Rontini – che assumiamo per i prossimi anni, per rendere l’Irst sempre più efficiente e attrattivo".

La risposta però non ha soddisfatto il consigliere regionale Pestelli: "La cura del paziente –dichiara – deve avere un ruolo preminente e una struttura strategica per la salute dei cittadini non può legare la propria stabilità all’erogazione di fondi non strutturali". Sulla crisi economica dell’Irst si era espresso pochi giorni fa anche de Pascale, sempre sul Carlino, e Pestelli formula le sue perplessità. "Il presidente non centra totalmente il punto proponendo di incentivare economie di scala. Stiamo infatti parlando di altro: ci sono prestazioni erogate a malati di cancro che l’Ausl non ha riconosciuto. Se ci sono necessità di cura, anche oltre a quelle previste, o se ne contesta l’appropriatezza, ma non risulta, oppure va garantita anche economicamente la fornitura di servizi ai pazienti oncologici della Romagna".

