Il Birrandello è stato rinviato a settembre

Per la prima volta in autunno, dal 7 al 9 settembre. Sono queste le nuove date del Birrandello, la grande festa della birra di Roncadello. Era tutto pronto per il grande ritorno, dopo lo stop imposto dal Covid: era previsto dal 1° al 3 giugno, negli spazi del polisportivo ‘Cimatti’. Ma l’alluvione ha detto no, e a malincuore, come hanno scritto gli organizzatori in una nota, hanno deciso di rinviare la festa: "Roncadello, come altre zone della nostra Forlì, è stata colpita duramente".

Ma la voglia di far festa è tanta e, una volta sistemate le case, si torna a pensare anche al Birrandello. Ecco quindi che prontamente la festa è stata riprogrammata per settembre. La birra Hacker Pschorr, una delle ‘sorelle’ dell’Oktoberfest, non mancherà, così come non mancherà la musica. Perché, a parte le date, tutto il resto è inalterato. Ecco quindi che gli Antani Project, in calendario per venerdì 2 giugno, saliranno sul palco giovedì 7 settembre, con Silvia Wakte come opening. I Punkreas, che dovevano aprire la festa il 1° giugno, saranno in concerto con il loro Deja Tour venerdì 8 settembre (con dj set di Vasco Bartowski). A chiudere, Sabato 9, gli Slavi Bravissime Persone, con un opening di Miguel MM40.

Per tutte e tre le serate, a partire dalle 19, sarà attivo lo stand gastronomico all’interno del parco del polisportivo di via Pasqualini. Ingresso e parcheggio gratuiti.

e. ma.