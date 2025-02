Il blitz contro le baby gang. Droga, armi e piccoli furti: un arresto e cinque denunce

Un ragazzo finito in carcere e cinque denunciati; tra questi ultimi, due sono minorenni. È il bilancio di un’operazione della polizia in città contro la criminalità giovanile, ossia le cosiddette baby gang. La persona arrestata, di origine straniera, era destinataria di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva per furti. L’indagine rientra in una più vasta inchiesta che ha interessato diverse province di tutta Italia, con oltre mille poliziotti impegnati soprattutto in aree di spaccio e della ’movida’; circa 13mila i giovani controllati, di cui 3mila minorenni. Controllati anche, complessivamente, 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nonché diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, esercizi commerciali. In città sono state battute le zone del centro storico, tra cui corso Mazzini e piazzale Montegrappa, quelle della stazione ferroviaria e dei portici, dell’area di via Vespucci – dove insistono alcuni edifici abbandonati – oltre al centro commerciale di Puntadiferro. Il continuo via vai di pattuglie ha consentito di controllare numerose persone anche all’interno di locali pubblici; molti di loro avevano precedenti per stupefacenti, risse, aggressioni e rapine. Proprio durante i servizi, i poliziotti della squadra mobile e delle volanti, in due distinte occasioni, e a seguito di segnalazioni per attività di spaccio, hanno fermato giovani in possesso di stupefacenti e di un coltello. In tutto, per l’appunto, i denunciati sono 3 minori e due maggiorenni. Più l’arrestato, per una condanna definitiva per alcuni furti.