Il boom della montagna "Va sistemata la Bidentina La svolta sarà la ciclovia"

di Marco Bilancioni

Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, il suo paese è quello che più di tutti sta traendo benefici dal boom della montagna. Anche oggi sarà un assalto?

"Vedremo. Alla diga è andata gente per tutta la settimana. Con queste temperature tanti pensano non ci pensano, ma in Campigna la neve c’è ancora".

Il segreto dell’afflusso è il passaparola sui social network?

"Sicuramente il fenomeno c’è. Però anche i servizi ai turisti, sia pubblici che privati, sono cresciuti...".

Ha anticipato la seconda parte della domanda. Cosa si può fare per rendere il fenomeno più stabile e meglio organizzato?

"Nella zona di Ridracoli c’è molto per l’attività sportiva: e-bike, canoe e altro ancora. Abbiamo un parcheggio camper a Corniolo e altre aree sosta serviranno in Campigna. Credo che per altre cose serva solo un po’ di tempo".

Tanti vogliono vedere la tracimazione ma la navetta c’è solo la domenica. E addirittura oggi è un servizio extra, che non era previsto in un primo momento... Com’è possibile?

"Storicamente i nostri paesi non sono abituati ai turisti, è un processo graduale. La navetta ce l’abbiamo d’inverno, dal passo della Calla agli impianti da sci. E ora avremo un mezzo ibrido in più da sfruttare, vedremo come".

Lei parla spesso di sistemare la Bidentina. Ha chiesto di mettere in sicurezza gli alberi in Campigna, che anche sette giorni fa hanno causato code e disagi. A che punto siamo?

"A breve sugli alberi, che fanno parte del Parco nazionale, interverranno i forestali di Pratovecchio. Ma l’accordo con tutti gli enti è più ampio e prevede appunto aree sosta in Campigna, manutenzione agli impianti di risalita e una piazzola per l’elisoccorso".

Cosa vi serve perché la montagna non sia solo una moda?

"Oltre alla Bidentina, anche le infrastrutture digitali: banda larga ma anche connessione per i cellulari, che per gli escursionisti conta molto. Gli operatori del settore attendono un bando per i borghi di montagna che assegna circa un milione di euro di fondi del Pnrr. Però il salto di qualità, secondo me, possiamo farlo col progetto della ciclovia".

Quella che parte dal Ronco Lido?

"E toccherà anche Forlimpopoli e Bertinoro lungo il corso del Bidente... per fare sport a contatto con la natura. Il progetto è di Forlì Mobilità Integrata: sarà pronto entro giugno. Poi bisognerà trovare le risorse. Ma non è impossibile".

Centinaia di domande per imparare a fare il pastore per soli 6 posti: il bando del Parco nazionale dà un’immagine positiva a tutto il nostro Appennino. Rischia di essere l’ennesimo assist che non sfruttiamo?

"Il messaggio interessante è che si può vivere a contatto con la natura. E i segnali positivi li vediamo già: sarà un caso, ma nel 2022 abbiamo chiuso col segno ‘più’ alla voce residenti".

Addio alla città a vantaggio della montagna?

"Sì, il fenomeno non riguarda solo le seconde case. A Biserno ci sono case in costruzione, cose che non si vedevano da decenni, e i residenti aumentano anche a Spinello. E vi assicuro che non fanno parte della comunità Ramtha".