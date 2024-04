Il boom dell’arte. Preraffaelliti da record: già 35mila visitatori

Una Pasquetta da record per la mostra ‘Preraffaelliti, Rinascimento moderno’: l’esposizione, inaugurata il 24 febbraio scorso, in appena sei weekend di apertura, ha già registrato circa 5mila persone alla settimana con picchi di 5.500, per quasi 35mila visitatori in totale. Il numero include quello – molto incisivo nel bilancio totale – di questo weekend lungo che si è presentato per meteo e atmosfera particolarmente propizio per favorire i turisti a intraprendere una gita a caccia di mostre tra le quali senz’altro spicca quella forlivese. Nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica i biglietti staccati sono stati 3.000, mentre ieri si attestavano sui 2.000.

Per farsi un’idea, si tratta di una delle singole giornate con più pubblico di sempre per il museo (il record resta quello dell’ultimo giorno di Canova, 2-700). A Pasquetta, solo nelle prime due ore di apertura, sono entrate in tutto 800 persone (400 dopo appena un’ora). Nel corso della giornata sono stati fissati ben sette gruppi organizzati, anche nel pomeriggio: una vera rarità rispetto ai trend degli anni scorsi. Al pomeriggio è stato necessario filtrare i visitatori tra una sala e l’altra, in modo che queste non si riempissero troppo e che il percorso scorresse senza sovraffollamenti.

Se la mostra forlivese è tanto apprezzata dai turisti è senz’altro anche per il massiccio battage pubblicitario e per la diffusione capillare di servizi a tema che vengono trasmessi sulle reti italiane e non solo. ‘Preraffaelliti’, infatti, sta mantenendo il suo proposito di essere una mostra più internazionale delle precedenti, non solo grazie alla presenza di prestatori internazionali che includono importanti gallerie inglesi e americane – pensiamo ad esempio al British Museum, al Tate e al Victoria and Albert Museum – ma anche alla collaborazione con emittenti televisive che trasmettono in tutto il mondo, tant’è che le immagini di Forlì e dei capolavori preraffaelliti sono state accompagnate anche da audio in cantonese.

I risultati sono tangibili: le statistiche parlano di turisti dal Regno Unito, dalla Polonia, dalla Germania e dalla Spagna. L’eccezionalità di questi primi mesi non sembra destinata a calare: la Fondazione Cassa dei Risparmi conferma 40mila prenotazioni già effettuate, mentre altre ancora continuano ad arrivare. Anche solo con quelle, senza contare i tanti accessi di persone non prenotate, garantiscono un andamento sopra la media e – ma questo si potrà sapere solo alla chiusura, il 30 giugno – anche senza uguali.

Sofia Nardi