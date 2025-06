Il boom dell’export. La provincia si fa ricca

L’export cresce nel primo trimestre 2025 e la provincia di Forlì-Cesena segna un +20%, con 2 miliardi di scambi, collocandosi al sesto posto tra le province del Paese. A livello nazionale la crescita è del 3% rispetto ai primi tre mesi del 2024 ed è pari a 160 miliardi nel periodo. L’import nazionale aumenta del 6%, pari a oltre 150 miliardi, mentre la crescita degli scambi nazionali è del 5% e l’interscambio è pari a 311 miliardi in tre mesi.

Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, ha elaborato gli ultimi dati Istat Coeweb. La regione Emilia-Romagna, con 34 miliardi (+3%), con un export da 21 miliardi, è al terzo posto In Italia dietro a Lombardia e Veneto. Tra i Paesi verso cui aumentano le esportazioni nel primo trimestre 2025 cresce del 12% l’export nazionale verso gli Stati Uniti, 19 miliardi, 2 miliardi in più rispetto al primo trimestre 2024; del 5% con la Germania, pari a 990 milioni in più rispetto al allo stesso periodo 2024; del 10% con la Spagna, dell’11% con la Svizzera (8 miliardi), del 9% con il Regno Unito (7 miliardi), e del 22% con gli Emirati Arabi Uniti (2 miliardi).

"I dati confermano il ruolo centrale dell’internazionalizzazione come leva strategica per la crescita del sistema produttivo italiano – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia –. Nonostante un contesto globale complesso, le esportazioni italiane si mantengono stabili e mostrano segnali di vitalità in quei mercati ad alto potenziale per il made in Italy, inseriti anche nel piano d’azione per l’export del Ministero per gli affari esteri, come Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Brasile e Regno Unito. È un risultato che testimonia la capacità delle imprese italiane di innovare, adattarsi e competere a livello globale".

Gianni Bonali