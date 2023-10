Il bosco scomparso. Viaggio lungo il Ronco: "Tagliate decine di migliaia di alberi"

Quello che era un bosco di pioppi e salici non c’è più. Rimangono solo alcuni alberelli, in mezzo a una distesa di terra brulla. E’ quanto sta avvenendoo al bosco che fa parte del Sic (Sito di Interesse Comunitario) ‘I meandri del fiume Ronco’ in zona Magliano. Dalla fine di agosto quest’area è stata oggetto di lavori, commissionati dall’agenzia regionale per la sicurezza territoriale, per asportare dall’alveo fluviale i tronchi di alberi ribaltati durante l’alluvione di maggio.

Per arrivare al fiume, quindi, occorreva creare una strada, che doveva essere larga 4 o 5 metri, in mezzo al bosco, per il passaggio dei mezzi pesanti.

La nostra visita è partita da un argine che si trova vicino al campo di golf e dista un centinaio di metri dal fiume. Prima dell’intervento di agosto da quel punto il fiume non si sarebbe visto, coperto com’era dal bosco. Oggi, invece, il Ronco Bidente è in piena vista, riparato ormai da una sparuta fila di alberi. Va detto che anche l’argine su cui eravamo è stato oggetto di rifacimento e quindi, presumiamo, di passaggio di mezzi pesanti, ma il bosco ai suoi lati è stato completamente azzerato, sia da una parte che dall’altra, per una larghezza intorno ai 15 metri e non 5. Ad accompagnarci in questa ‘visita guidata’ sono stati Ornella Mordenti, coordinatrice del Taaf (Tavolo delle Associazioni Ambientaliste Forlivesi) e Roberto Riguzzi, dell’associazione I Meandri ed ex assessore provinciale all’ambiente. "Questo argine ha una lunga storia – racconta Riguzzi –, anche una decina di anni fa fu rifatto, ma in quell’occasione non fu devastato così il bosco". Le associazioni hanno quantificato questa operazione di pulizia in alcune decine di migliaia gli alberi persi. "Un danno enorme perché si trattava di uno dei pochi boschi di pianura di una regione molto antropizzata – spiegano – e poi anche perché i boschi vicino ai fiumi servono proprio nei momenti di piena per rallentare la potenza dell’acqua e bloccare i tronchi portati a valle dal fiume". A titolo esemplificativo, ci vengono mostrati i tronchi ancora incastrati in quel che resta del bosco sulla riva destra del Ronco. Nei lembi di bosco rimasti notiamo la mancanza, in molti casi, dei grossi alberi che si notano nella riva destra.

"La ditta che ha eseguito i lavori – spiegano – di mestiere produce cippato. Ovvio che abbiano abbattuto tutto quello che potevano, soprattutto di grosso. La paura è che qui nessuno abbia controllato l’esecuzione dei lavori e la ditta abbia fatto come voleva. Abbiamo chiesto l’accesso agli atti e il ripristino di quanto sarà possibile. Sono stati interrati anche gli stagni dove si riproducevano le raganelle e il tritone crestato. In pratica il Sic non c’è più".

Matteo Bondi