Il Buon Vivere. A scuola di cinema con Manlio Castagna

Il Festival del Buon Vivere prosegue il suo cammino. Oggi alle 15.30 alla Casa Buon Vivere (spazio antistante il museo San Domenico) è in programma ‘Il Cuore nella Mente’, laboratorio teatrale curato dal Centro Diego Fabbri e condotto da Daniela Piccari, per giovani tra i 16 e i 20 anni. L’esperienza confluirà poi in una performance finale sabato 27 alle ore 19 nel chiostro.

Alle 16 al refettorio del San Domenico, lo scrittore e regista Manlio Castagna incontra insegnanti ed educatori con il workshop ‘Con occhi nuovi’, che propone il cinema come strumento educativo e di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo.

Alla stessa ora, nel chiostro, i più piccoli potranno ascoltare la narrazione di ‘Leggi ancora Nanà’, a cura di Marco Magnone, accompagnata da illustrazioni che raccontano la forza delle parole. Alle 17 nel giardino del Ceas - La Cócla è la volta di ‘Il cuore in scena’, lezione aperta di improvvisazione teatrale condotta da Cinzia Garavini.

La sera si accende di performance: alle 19 la Cittadella del Buon Vivere ospita ‘Auto-ritratto: io, tu, noi!’ con il gruppo musicale Gli Ululanti del centro diurno Ulisse, un viaggio teatrale e musicale che riflette sul dilemma shakespeariano ‘Essere o non essere?’. In parallelo, all’auditorium del San Giacomo, la fumettista e attivista Fumettibrutti dialoga con Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli, nell’ambito del vodcast ‘Van – Voci Ascolti e Narrazioni’.

Alle 20.30 il refettorio torna protagonista con l’iniziativa ‘Cibo e territorio: filiere sostenibili, salute e conoscenza condivisa’, con interventi di studiosi, tra cui Raffaele Bassini, Katia Guernaccini, Silvia Turroni. A seguire degustazione di prodotti nel chiostro.

Non mancano musica e letteratura: alle 21, sempre nel chiostro, va in scena ‘Lessico Pasoliniano’, con letture di Enrica Mancini e Lodovico Zanetti, a cura dell’Anpi. Alla stessa ora, all’auditorium, i fratelli Tercon, conosciuti sui social come Terconauti, portano ‘Una storia di autismo normale’.

La mattinata di domani invece è dedicata alle scuole. Alle 9 nel chiostro, Manlio Castagna parlerà di cinema e formazione con il suo ultimo libro ‘160 film e serie tv da vedere prima dei 16 anni (ma anche dopo)’. Mezz’ora più tardi, al refettorio Federico Taddia presenterà ‘Fuga dalla meraviglia. La geniale vita di Albert Einstein tra violini, bussole e calzini’, in dialogo con il giornalista Paolo Rambelli.

Alle 10 all’auditorium, Marco Magnone porta in scena ‘Noi siamo fuoco’, racconto sull’amore e la crescita narrato da un punto di vista maschile. Allo stesso orario alla Cittadella del Buon Vivere, spazio ai laboratori Coldiretti, con attività pratiche per bambini dedicati agli ‘amici a quattro zampe’.