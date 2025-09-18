Il ’Buon Vivere’ al San Domenico. Un caleidoscopio di eventi al via

Non è solo un programma di eventi: da oggi il Festival del Buon Vivere porta a Forlì dieci giorni di dialoghi, arte e convivialità, con la 16ª edizione dedicata al tema ‘Intelligenza sentimentale’. Fino al 28 settembre, i Musei San Domenico e altri spazi cittadini accoglieranno una rassegna diffusa che unisce riflessione e comunità.

Tra i tanti eventi della giornata, al refettorio dei Musei San Domenico, alle 15, si terrà l’incontro ‘Intelligenza Artificiale e Umanità’, confronto sulle implicazioni sociali e giuridiche delle nuove tecnologie. Alle 15.30, alla Casa Buon Vivere (nello spazio antistante il museo), prende avvio il laboratorio teatrale ‘Il cuore nella mente’, rivolto a giovani dai 16 ai 20 anni: un percorso fatto di scrittura, improvvisazione e interpretazione, organizzato dal Centro Diego Fabbri, che proseguirà fino 25 settembre e si concluderà con una rappresentazione finale.

Il pomeriggio continua con l’arte: alle 18.30, ai Musei San Domenico, si inaugura la mostra ‘Battiti’ di Paolo Graziani, presentata dalla scrittrice Simona Palo e visitabile fino al 28 settembre. La stessa sera, alle 20, si apre l’esposizione ‘Occhi di ragazza’, a cura di Rinnoviamo Forlì in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì. Alle 19, all’auditorium della chiesa di San Giacomo, la giornalista di Radio24 Valentina Furlanetto condividerà il racconto dei suoi reportage nei villaggi della Cisgiordania, restituendo la dimensione umana della vita in quelle comunità. Alle 20, due iniziative parallele: la performance ‘Il tango argentino e l’intelligenza del cuore’, proposta alla Casa Buon Vivere dal Paese dei Ballokki e la cena collettiva ‘Pane, Amore sulla via’, organizzata dall’associazione Regnoli 41 in via Giorgio Regnoli, giunta alla 12ª edizione. Un’occasione di convivialità e condivisione di piatti a chilometro zero.

La giornata inaugurale si chiude alle 21, all’arena del Buon Vivere, con lo spettacolo ‘Edipo: Tragedia cieca’: una rilettura contemporanea del dramma greco interpretata da persone non vedenti che in passato avevano usufruito dell’audiodescrizione grazie al progetto ‘Teatro No Limits’, coordinate dall’intraprendenza di Luca Lepri.

Il programma riprende domani con una mattinata rivolta in particolare al mondo della scuola. Alle 10, nel chiostro dei Musei San Domenico, tornano i laboratori Coldiretti, attività esperienziali pensate per sensibilizzare i ragazzi alla cultura della buona alimentazione, della filiera corta e del rispetto ambientale. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Gli eventi possono subire variazioni o cancellazioni in caso di maltempo. Il programma completo è disponibile su www.festivaldelbuonvivere.it.