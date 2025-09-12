Il Buon Vivere è alle porte: "Cultura, tassello fondamentale insieme alle grandi mostre"

C’è chi ha già segnato le date sul calendario, chi aspetta di scoprire gli ospiti, chi semplicemente sa che in quei giorni Forlì cambierà volto. Dal 18 al 28 settembre 2025 torna il Festival del Buon Vivere, rassegna che negli anni è diventata una delle iniziative più amate della città. La 16ª edizione sarà dedicata al tema dell’Intelligenza Sentimentale, con 237 eventi gratuiti che animeranno il museo San Domenico, l’auditorium San Giacomo e l’oratorio di San Sebastiano.

"Il Buon Vivere – spiega Monica Fantini, ideatrice della manifestazione – è un’esperienza longitudinale, iniziata sedici anni fa: un tempo enorme per un’iniziativa di questo genere, che si è sempre distinta dalle modalità consuete dei festival, perché basata sulla partecipazione attiva della comunità. Siamo un territorio fortunato, ricco di associazioni e imprese che rappresentano un valore aggiunto per il bene comune". Al fianco dell’iniziativa in tutti questi anni anche la Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì: "Sono soddisfatto del titolo scelto per quest’anno – sottolinea il presidente Maurizio Gardini –. Viviamo immersi nell’intelligenza artificiale, con il rischio di esserne travolti: la vera sfida è governarla. Il 26 settembre, insieme al Comune, presenteremo la candidatura di Forlì a Capitale italiana della cultura. In questo percorso, il Buon Vivere è un tassello fondamentale, accanto alle grandi mostre e alle altre iniziative che abbiamo costruito negli anni".

Tantissime le personalità coinvolte nella manifestazione: giovedì 18 alle 19 al San Giacomo Valentina Furlanetto racconterà la sua recente esperienza nei villaggi della Cisgiordania. Il venerdì, alle 19 alla Casa del Buon Vivere (nell’area antistante il San Domenico), ci sarà Fabio Genovesi con il suo libro ‘Mie magnifiche maestre’. Sabato 20 alle 11 all’auditorium San Giacomo Silvia Avallone sarà presente per un incontro sull’ intelligenza dei sentimenti, e nel pomeriggio, alle 17, il professor Stefano Zamagni parlerà di economia civile. Lunedì 22 alle 21 toccherà a Maria Pia Timo con il suo spettacolo comico ‘Una donna di prim’ordine’. Domenica 28 a chiudere il Festival tre grandi eventi: alle ore 11 alla Casa del Buon Vivere lo scrittore Matteo Bussola con un incontro dal titolo ‘Il talento della rondine’, alle ore 18 al San Giacomo Gino Cecchettin, padre di Giulia vittima di femminicidio, parlerà di violenza di genere e alle 21 a completare la giornata Domenico Iannacone con lo spettacolo ‘Che ci faccio qui’. Quest’anno ci sarà anche alcune una novità: Tra queste c’è ‘Van – Visioni Ascolti Narrazioni’, il vodcast (un podcast in formato video) dall’auditorium San Giacomo, condotto dai giornalisti Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli, che ospiterà alcune delle voci più autorevoli della cultura: lo scrittore Paolo Nori, la giornalista Concita De Gregorio, l’illustratrice Fumettibrutti e i cantautori Vasco Brondi e Francesco Bianconi dei Baustelle.

Al lancio della manifestazione era presente anche l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni: "Il Festival è un vero e proprio riferimento culturale per il territorio. Il Buon Vivere ci aiuta ad andare a fondo dei problemi, organizzando momenti di riflessione con personalità che hanno un peso nella vita pubblica". Le mattine, invece, saranno dedicate a incontri e spettacoli pensati per le scuole su temi come l’inclusione, l’ambiente e l’uso consapevole delle tecnologie. Nel pomeriggio e nei weekend, invece, spazio ai piccoli, nel chiostro dei Musei San Domenico e nel giardino La Cócla: tra letture animate, laboratori creativi, di cucina e teatro. In programma per tutta la durata della rassegna al San Domenico la mostra ‘Al (nuovo) lavoro, Cipputi!’, con le opere del fumettista Francesco Tullio Altan. Un percorso d’immagini sul mondo del lavoro tradizionale affiancato da nuovi disegni dedicati ai lavoratori moderni come badanti e rider. Inoltre, si potrà partecipare il 18 settembre alle ore 20 alla tradizionale cena a impatto zero in via Regnoli’.

"Il Comune – conclude Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – offre il suo contributo in maniera convinta ogni anno concedendo gli spazi del San Domenico e collabora sul piano comunicativo. Il Festival è un’occasione privilegiata per raccontarsi e ascoltarsi a vicenda, cosa che oggi accade sempre più raramente". Il programma completo è consultabile al sito www.festivaldelbuonvivere.it e sulle pagine social del Buon Vivere.

Valentina Paiano