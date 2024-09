Il Buon Vivere entra nel vivo. Stasera sul palco c’è Massini, poi laboratori, incontri e cinema

Programma ricco al Festival del Buon Vivere di oggi che trova il suo clou nell’incontro di questa sera alle 21.30 alla Chiesa di San Giacomo: l’attore e autore Stefano Massini è il protagonista di ‘Le Storie che fanno vivere meglio’. Una carrellata di storie che valgono come piccoli manuali di sopravvivenza per affrontare la giungla di tutti i giorni. Una serata, tutta affidata all’estro narrativo di Stefano Massini: in un vortice di racconti affascinanti, Massini disegna le sue mappe servendosi di storie umanissime tutte vere, tutte accadute nelle epoche e nei luoghi più diversi cn una sola stella polare: la potenza antica e nuova del racconto. La serata è a ingresso gratuito e organizzata con il sostegno di Formula Ambiente, Conscoop, Eta Beta e Idrotermica Coop.

Quello con Massini non è certo l’unico incontro della giornata. Alle 18.30 Francesco Selvi, intervistato da Leo Canali, racconta il suo libro ‘Enrico e Giuliano’, la storia di due amici sui quali aleggia la sensazione di essere inadeguati alla vita.

Alle 20 Marta Del Grandi, intervistata da Giulia Cavaliere, parla del proprio lavoro di cantautrice capace di spaziare tra jazz, raga, pop, blues, post-rock, elettronica e musica etnica – e che ha radicato la propria visione delle cose confrontandosi con culture lontane quali quelle di Cina, India, Belgio e Nepal. Alle 21.30 la proiezione del film ‘Little miss Sunshine’, proiezione cinematografica in due lingue con modalità ‘silent cinema’: a cura di Sala San Luigi di Forlì (per prenotare la tua cuffia bit.ly/bv24silentcinema).

Inoltre: alle 16.30 Simone dall’Agata presenta il suo primo libro: ‘Leo Paletti e il Grimorio’, la storia di un 12enne che vive un’incredibile avventura grazie alla sua capacità di affrontare le sue paure. Alle 17.30 ’4 anni di InRete’, il racconto di quattro anni di progetto volto a accrescere la comunità educante e incrementare la dinamica virtuosa tra amministrazione pubblica, Terzo Settore, scuola, istituzioni e attori del territorio. Alle 18, ‘Buon Vivere: la Ri(e)voluzione della lingua nella costruzione di comunità inclusive’. Alle 20.30 ‘Cambia-menti. Storie di trasformazione’, una performance di playback theatre che nasce dalle storie del pubblico, promuovendo inclusione e condivisione tra i partecipanti. Alle 21, alla Fabbrica delle Candele, la proiezione del film autobiografico ‘It’s all about love’ sulla storia del fotografo Stefano Lotumolo. Sempre alle 21, ai Musei, il Collettivo Monnalisa presenta ‘Io sono rivoluzione. Una personale narrativa della sommossa’.

La mattina di domani, dalle 8.30 prosegue con la passeggiata ‘Camminare sull’acqua: alla scoperta del canale di Ravaldino che scorre sotto la città’, alle 10 Valentina Furlanetto, intervistata da Paolo Rambelli presenta ‘Cento giorni che non torno’, storie di pazzia, di ribellione e di libertà. Alle 9.30 e alle 10.30 ‘Il magico mondo delle api’: un’arnia didattica per conoscere la struttura complessa delle api.

Sempre alle 10 (per gli studenti del Campus ma l’incontro sarà ripetuto alle 18.30 per tutti) al Teaching Hub di via Corridoni Gino Cecchettin, padre della giovane assassinata dall’ex fidanzato, presenta il suo ’Cara Giulia’.