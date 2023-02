Il ‘Buon Vivere’ ospite in Francia

Una delegazione del Buon Vivere con Serenella Vasini (project manager del Festival) e il responsabile comunicazione Alberto Marchesani, oltre che Monica Fantini (ideatrice del Festival, che presenzierà da remoto) è protagonista di una due giorni in Francia. L’Università Paul-Valery Montpellier 3 ospita infatti oggi un seminario intitolato ‘Il Buon Vivere come processo culturale: prendersi cura delle relazioni nell’era della transizione ecologica’; e domani, nel locale Gazette Cafè. si terrà la conferenza ‘Il Buon Vivere, un progetto culturale da condividere’. La parentesi europea del progetto si chiuderà con una serata in cui il Buon Vivere verrà raccotato con le parole di alcuni dei protagonisti delle 13 edizione, con contributi video e le più belle canzoni della tradizione italiana sul tema, nell’interpretazione di Elisa Ridolfi (voce) e Riccardo Bertozzini (chitarra). Sarà anche l’occasione per presentare all’Europa il volume ‘Il Buon Vivere come Economia della Relazione’ (ed. Il Mulino).