’Il calamaro gigante’: sold out lo spettacolo con la Finocchiaro

La rassegna ‘Moderno’ al Teatro Diego Fabbri prosegue domani alle 21, con lo spettacolo, già tutto esaurito, ‘Il calamaro gigante’, scritto da Fabio Genovesi e interpretato da Angela Finocchiaro e Bruno Stori, affiancati da Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato e regia di Carlo Sciaccaluga.

Lo spettacolo racconta la vita complessa di Angela che da ragazza aveva tanti sogni e passioni, ma, a causa delle rigide concezioni della famiglia e della società, ha dovuto optare per soluzioni amare. Oggi è a Milano per una cena coi colleghi d’ufficio , ma la lunga coda dei vacanzieri di ritorno dal mare, la bloccano. Arrabbiata per questa sosta, Angela maledice questa gente, ma, in quel momento un’onda la porta via sconvolgendo la sua vita in un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, in cui si ritrova a girare assieme ad un uomo, Montfort, proveniente da un’altra nazione e da un altro secolo: Entrambi non sanno come sono finiti lì. Inizia così un viaggio fra le onde e in mezzo a vari personaggi come il parroco don Francesco Negri che da Ravenna raggiunge a piedi il Polo Nord o il piccolo Tommy Piccot che avrà il coraggio di affrontare il Grande Sconosciuto e farlo conoscere al mondo. Poi ci sono i marinai delle Antille che risuscitano animali morti da tanto tempo, le nonne che parlano col marito morto, le ragazze che smettono di camminare per non pestare le formiche. Sono tutte vite incredibili, ma che hanno in comune l’aver creduto all’esistenza di un enorme e non normale animale considerato per secoli una leggenda: il Calamaro Gigante, Info: 0543.26355 – www.accademiaperduta.it.

r.r.