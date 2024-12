"Il calendario 2025 della Polstrada costretti a farlo da soli"

"Il calendario con immagini della Polizia Stradale ce lo siamo fatto da soli, visto che per la Polstrada non si è potuto (o voluto) trovare posto sul calendario ufficiale della Polizia di Stato, anche se purtroppo solo online, in quanto in questa fase non ci possiamo permettere di farne uno in versione cartacea. Abbiamo voluto rimediare, seppure in modo modesto, ad una falla inammissibile". Lo ha reso noto Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps, con sede a Forlì), che nei giorni scorsi aveva appunto criticato l’assenza della Stradale nel calendario della Polizia di Stato 2025.