Il calendario della solidarietà col Carlino: "Donare fa parte della cultura della città"

Un viaggio, lungo un anno, nel mondo del volontariato. Dodici associazioni del territorio, che si sono distinte per l’impegno nei confronti di chi ha bisogno, saranno le protagoniste del calendario 2024 in omaggio con l’edizione del 30 dicembre del Resto del Carlino. L’iniziativa, proposta per il secondo anno consecutivo, ha l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su chi durante tutto l’anno tende una mano ai più fragili con empatia e competenza; ogni fotografia del calendario permette di conoscere una realtà fatta di volti, storie e progetti che parlano al cuore con il linguaggio della solidarietà. Anche quest’anno, prezioso è stato il supporto degli sponsor, tra questi anche Avis Comunale Forlì, storica associazione che promuove la donazione di sangue.

Roberto Malaguti, presidente Avis Forlì, perché avete deciso di aderire all’iniziativa?

"La nostra associazione, solida e conosciuta sul territorio, è da sempre in prima linea per portare avanti le istanze del terzo settore. È un mondo che va valorizzato e questo progetto è utile per tenere una finestra aperta su ambiti che spesso non sono abbastanza conosciuti e, quindi, sostenuti".

Dal 2020, complice anche la pandemia, c’è stata una contrazione nel numero di persone che svolgono una qualche forma di volontariato. Possiamo dire che è un settore in crisi?

"Un progetto come quello del calendario, che nasce dal frutto di una sinergia con gli organi di stampa, ci permette di uscire dal paradigma che la solidarietà è in crisi. Non lo è, deve essere semplicemente stimolata da forze e idee nuove".

Tipo quali?

"A Forlì abbiamo il significativo e recente esempio degli ‘angeli del fango’: centinaia di giovani che durante i giorni dell’alluvione si sono rimboccati le maniche trovando modi nuovi e fuori dal comune per aiutare chi in quel momento aveva bisogno. Questo ci fa capire che il concetto di dono è ben radicato nel tessuto sociale".

Quali sono i propositi dell’associazione per l’anno nuovo?

"Il nostro territorio è virtuoso e la raccolta di sangue va oltre il fabbisogno. Non va però altrettanto bene la donazione di plasma che in città è sotto l’80%. Questo è il nostro obiettivo per il futuro. Nella prossima assemblea associativa, i primi di marzo, lanceremo una campagna ad hoc per chiamare a raccolta nuovi e vecchi volontari. Tra l’altro il plasma permette di donare con una frequenza doppia rispetto al sangue".

I volontari sono la vera anima del terzo settore. Come li valorizzate?

"Da dopo la pandemia abbiamo ripreso, a ottobre, una bella tradizione ovvero quella di ringraziare i nostri donatori storici, quelli che hanno raggiunto 120 donazioni di sangue, 80 per le donne. Era prevista una cerimonia in Comune e la consegna di una benemerenza".

La foto di gruppo di quel giorno appare, appunto, anche nel calendario della solidarietà che verrà distribuito dal Carlino.

"È un momento di riconoscimento da parte della città che sottolinea l’importanza del loro gesto".

Valentina Paiano