Il calendario di Legacoop dedicato alla nascita di nuove cooperative

È dedicato alla attività di promozione di nuove cooperative il calendario 2023 di Legacoop Romagna. Le date più importanti del movimento cooperativo — selezionate in collaborazione con il docente dell’Università di Bologna Tito Menzani — si susseguono nei 12 mesi dell’anno, affiancate alle tavole originali di un giovane illustratore italiano, Giacomo Damassa, chiamato a misurarsi con un soggetto preciso, la costituzione di nuove imprese mutualistiche.

Damassa, classe 2002, nonostante la giovane età è già noto in Romagna per avere firmato disegni e campagne per periodici, aziende, brand e progetti e cinematografici. Le sue illustrazioni, appositamente realizzate per il calendario di Legacoop, si ispirano al progetto Coopstartup Romagna realizzato in collaborazione con Coopfond e Coop Alleanza 3.0. Il calendario è in distribuzione in questi giorni alle cooperative associate e può essere richiesto gratuitamente agli uffici di Legacoop di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.