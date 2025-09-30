’Il campo’ di Marianne Mirage: "Anna e le mie radici romagnole"

Ha un sapore di casa, ‘Il campo’, il nuovo singolo della cantautrice forlivese Marianne Mirage uscito in tutte le piattaforme online: un brano delicato che unisce memoria e intimità, sostenuta dalle note calde della chitarra acustica di Marianne e del piano di Marquis. "E’ una canzone che ho dedicato ad Anna, la signora che vive vicino alla mia casa di nascita in Romagna – spiega l’artista –. Anna ha sempre lavorato duramente nel campo, luogo del cuore dove custodisco i miei ricordi. La canzone è dedicata alla meraviglia del vivere una vita semplice, la ricchezza della terra e la bellezza della semplicità. Le parole unite al suono dolce della chitarra si muovono attraverso la vista del campo in lontananza, i segreti custoditi nel silenzio degli alberi e nel ricordo di momenti felici che non andranno mai perduti, neanche quando quel campo non ci sarà più".

Marianne, attiva dal 2016 con l’album ’Quelli come me’ (Sugar Music), si è esibita a Sanremo nel 2017 con ’Le Canzoni Fanno Male’. Ha collaborato con artisti internazionali da Brunori Sas a Patti Smith. Con ’Teatro’, il suo quarto disco, ha confermato un percorso che intreccia pop, cantautorato e suggestioni cinematografiche.

s.n.