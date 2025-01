Il cantante Carucci racconta il suo viaggio a piedi Genova-Milano

Oggi alle 21 al Circolo Inzir-Viaggiatori di via Bezzecca 10, sbarca Maurizio Carucci, frontman del gruppo Ex-Otago, da anni nella scena musicale indie pop italiana, per una serata di racconti e aneddoti sul viaggio lento, sui cambiamenti, sulla ricerca personale. "Maurizio si definisce cantante, contadino e viaggiatore". Racconterà di un viaggio a piedi che dalla sua Genova lo ha portato lentamente fino a Milano: "Per sentirsi viaggiatori non è necessario andare dall’altra parte del mondo". Ingresso libero.