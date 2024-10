Il Cantiere del Pardo ancora mondiale col Grand Soleil 44

Il Grand Soleil 44 dell’azienda forlivese Cantiere del Pardo ha vinto, per la quarta volta consecutiva, il Mondiale Orc 2024 classe B, tenutosi in America al New York Yacht Club Harbour Court a Newport nel Rhode Island. Un’affermazione che sottolinea il prestigio dell’imbarcazione nel panorama velico internazionale e si aggiunge ai successi passati, fra cui gli altri tre titoli mondiali nella stessa classe dal 2021 al 2023.

Questo importante evento ha visto il team del Grand Soleil 44 WindWhisper, guidato dal polacco Marc Sutkowski, autore di una performance superlativa. Il Grand Soleil 44, progettato da Matteo Polli, appartiene alla flotta Race, la più competitiva di Grand Soleil Yachts, pensato per regatanti e appassionati di velocità. La progettazione e le prestazioni dell’imbarcazione continuano così a dimostrarsi all’altezza delle aspettative, consolidando la sua reputazione nel mondo della vela. Grand Soleil Yachts ha fra l’altro negli Stati Uniti un nuovo concessionario ufficiale, Flagship Yacht Sales di Mamaroneck (New York).

g. b.