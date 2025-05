Il cantiere di Vecchiazzano. Tangenziale, l’atteso terzo lotto mette gli esercenti a dura prova

Attraversando oggi le strade di Vecchiazzano ci si imbatte in uno scenario che inevitabilmente cattura l’attenzione. Camion in marcia da una direzione all’altra, ingorghi, strade chiuse e mezzi all’opera senza sosta su un cantiere che si estende per chilometri. C’è chi si avvicina a piedi fino alle recinzioni per osservare questo paesaggio in costante mutamento, provando a immaginare la forma definitiva che assumerà a lavori completati. Proseguono le operazioni per dare vita al terzo lotto della Tangenziale Est, una nuova arteria di 3,6 chilometri che collegherà anche la statale 67 Tosco-Romagnola a San Varano e l’ospedale Pierantoni-Morgagni di Vecchiazzano.

Un progetto da circa 172 milioni di euro, che andrà a connettere i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano riducendo i tempi necessari a raggiungere l’ospedale. Dovrebbe snellire il traffico lungo le arterie urbane e diminuire le emissioni di Co2. L’opera, che prevede la realizzazione di sei ponti-viadotti e due gallerie, porterà l’intero sistema della tangenziale a un’estensione di circa 17 chilometri. Per consentirne la costruzione, è stata disposta dal 26 marzo la chiusura di via Castel Latino nei pressi della rotonda e dal 17 aprile quella di via del Guado, nel tratto tra il ponte sul fiume Montone e l’intersezione con via del Partigiano. È un progetto, quello del terzo lotto, la cui gestazione è durata decenni.

Nel 2015 Comune e Anas decisero di imprimere un’accelerata, ma si trovarono a dover fare i conti con un piano datato, non più in linea con le nuove leggi anti-sismiche e il codice della strada. Grazie a uno sforzo congiunto si raggiunse nell’ottobre dello stesso anno il primo obiettivo: l’inclusione del lotto, da parte della Regione, tra le opere da sottoporre al Governo. Tuttavia, i tempi si rivelarono poi più lunghi rispetto alle attese e il cantiere vide la luce soltanto nell’estate 2023.

In occasione dell’inizio dei lavori, l’assessore alla mobilità e viabilità Giuseppe Petetta sottolineò l’importanza del progetto: "Il terzo lotto della tangenziale porterà benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e aumento del comfort di guida e sicurezza stradale. Quest’opera era attesa da troppo tempo e siamo soddisfatti per essere riusciti a partire col cantiere".

Ma a che punto sono oggi i lavori? Pochi giorni fa la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti finora, in linea con gli obiettivi stabiliti: "Al 31 marzo i lavori erano già al 28% dell’avanzamento complessivo. Un risultato importante che testimonia la serietà e l’efficacia dell’azione avviata. Continueremo a monitorare da vicino lo sviluppo dell’opera in stretto collegamento con Anas e il Ministero".

Il cronoprogramma prevede il completamento delle operazioni entro la fine dell’anno prossimo. Esiste però un rovescio della medaglia che non va sottovalutato, ovvero l’impatto che il cantiere ha avuto e sta avendo sulle attività delle zone interessate dai lavori.

Già nel febbraio del 2024, gli esercenti di San Martino in Strada avevano indetto un incontro per mettere in evidenza il drastico calo della clientela e del fatturato derivante dalle chiusure. Due mesi dopo Walter Maida, titolare insieme alla moglie di due negozi di fiori a Vecchiazzano, vicino al cantiere di via Castel Latino, aveva descritto con abbondanza di particolari le condizioni critiche in cui versano le attività dell’area. Walter si era anche rivolto a Comune e Anas per ottenere un indennizzo, ma invano.

Adesso la nuova chiusura disposta nell’area dal 26 marzo e destinata a protrarsi fino alla fine di settembre metterà ulteriormente a dura prova gli esercenti. La realizzazione del terzo lotto della tangenziale è senza dubbio qualcosa che la nostra città ha atteso a lungo e che prospetta un futuro luminoso per la viabilità, col rischio, però, di lasciare nel buio proprio quelle attività locali che mantengono vivo il tessuto sociale cittadino.