Il ‘canto’ del Galletto E la città si è svegliata

Una giornata speciale. Di quelle che quando la Forlì calcistica ne vivrà altre, di pari livello, verrà rispolverata per la grande partecipazione del pubblico e per l’entusiasmo che la squadra di mister Miramari ha saputo far riesplodere in occasione. Parliamo del derby vinto 3-2 domenica sul Ravenna, scontro fra le prime due del girone D di serie D ora col Forlì avanti di 5 punti a 6 gare dal termine (solo la prima sarà promossa). Sugli spalti, dove si è registrato il tutto esaurito (circa 3.500 spettatori), anche tanti importanti addetti ai lavori partendo da Arrigo Sacchi, l’ex ct azzurro e mister del super Milan di Berlusconi, passando dal suo vice in nazionale Franco Varrella e all’ex tecnico Giancarlo Magrini, due che il Forlì lo hanno allenato. Poi diversi giocatori della storia biancorossa a cominciare da capitani di diverse epoche: il più stagionato Sergio Vasini, con la fascia biancorossa della mitica era di ‘Vulcano’ Bianchi (quando i galletti sfiorarono la serie B) e poi Alberto Calderoni e Marco Sozzi.

All’epopea di Vulcano è restato legato Paolo Casadei, ex responsabile dell’azienda Comet di materiale elettrico, che condivideva un’amicizia con importanti giocatori biancorossi quali Brustenga, Modica, Morra e Marchini: "Sono tornato allo stadio – racconta – seguendo l’entusiasmo dei miei figli Monica e Nicola per questo splendido Forlì. Di solito, alla maniera di Boniperti, lascio lo stadio all’inizio del secondo tempo. Ma questa volta era impossibile farlo e mi sono goduto la partita sino alla fine. A mio avviso, con cinque punti di vantaggio, siamo irraggiungibili. Non ci prendono più: sarà bello festeggiare la serie C all’ultima giornata. Fino al 90’".

Entusiastico il commento di Alessandro Rondoni, giornalista, appassionato di calcio e da sempre vicino ai colori biancorossi che ieri indossava con orgoglio: "Sul piano tecnico – commenta – il Forlì ha giocato sicuramente meglio del Ravenna, con più velocità e con trame di gioco più verticali, sfruttando anche le fasce. I giallorossi, solidi, strutturati e con una intensa fisicità, sono sicuramente meno spettacolari. Per i galletti una vittoria meritata andando sempre in vantaggio. Il campionato non è ancora vinto, ma certo abbiamo fatto un bel passo in avanti: un segnale forte, pure per il morale della squadra e per il cuore dei tifosi. E che bello vedere il Morgagni così pieno".

Lo storico abbonato al Forlì Calcio Loris Petrini è a sua volta molto soddisfatto: "Una partita che sapevamo difficile, ben interpretata dal Forlì con il giusto atteggiamento senza rischiare niente nel primo tempo. Nel secondo il logico predominio del Ravenna perché era in svantaggio, ma il Forlì ha sempre sfruttato al meglio le occasioni meritando la vittoria. Il campionato non è ancora vinto, ma il margine è importante. A fine partita ho incrociato l’allenatore biancorosso: gli ho fatto i complimenti, raccomandandomi che questo è il momento di non mollare. Mi ha rassicurato dicendo che la squadra farà del suo meglio partita dopo partita".

Sempre al seguito della squadra anche in trasferta, dove assieme al marito Alessandro spesso visita le città sede dei match esterni del Forlì, esulta anche Barbara Togni, autista di scuolabus e per anni tra le poche rappresentanti femminili al seguito dei galletti: "È stata una gran bella partita e il successo non era affatto scontato, ma questo nostro Forlì ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. Il passo avanti è stato importante anche se mancano ancora sei gare. Noi, sugli spalti, continueremo a soffrire e daremo ai galletti la spinta per vincere".

Infine Luca Pardolesi, a suo tempo tra i componenti del gruppo dei ‘Boys Forlì’ e domenica assieme alle altre falangi del tifo ultrà biancorosso in una gradinata che non ha mai smesso di sostenere la squadra. Con il filo di voce rimasta riesce a raccontare: "Il Forlì ha senz’altro disputato una buona partita. Era più concentrato dei nostri avversari e più sul pezzo. I nostri ragazzi triplicavano le marcature sui giocatori del Ravenna e andavano a una velocità doppia. Ora abbiamo un piede e mezzo in serie C. Ma quei piedi bisogna che restino a terra per non mancare l’obiettivo".