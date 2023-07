Il capo dei vigili è un ’cacciatore’ di mafiosi Scelto Lardieri, uomo fidato del pm Gratteri

Arriva dalla Calabria il tenente colonnello dell’arma dei Carabinieri, Gerardo Lardieri: sarà lui il nuovo capo della polizia locale di Forlì.

L’annuncio è stato dato ieri, a sorpresa, in consiglio comunale dal vicesindaco, Daniele Mezzacapo, in risposta a un question time che chiedeva lumi sulle risultanze del nuovo bando avviato dal Comune alla ricerca della figura apicale di quelli che un tempo si chiamavano vigili.

La selezione si era riaperta dopo il fallimento della precedente, data la rinuncia di Francesco Frutti, comandante della polizia locale di Campi Bisenzio, Firenze; il Comune toscano aveva negato a Frutti l’aspettativa. Così l’amministrazione comunale aveva deciso di procedere con una nuova selezione, non conferendo l’incarico all’altro selezionato della lista ristretta del colloquio finale, Alessandro Scarpellini, comandante del Rubicone. È dal primo gennaio 2022, da quando il Comune di Forlì è uscito dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che si cercava un nuovo Comandante. Avellinese di nascita e calabrese di adozione, Gerardo Lardieri, opera come capo della sezione dei carabinieri della procura di Catanzaro. Il militare è noto per aver catturato 14 dei 30 latitanti più pericolosi in campo nazionale. Frutto del lavoro che lo ha visto in prima linea a stretto contatto con la Dda, in tante operazioni condotte in Calabria: da ‘Pettirosso’ contro la cosca Bellocco di Rosarno a ‘Meta’ – il blitz che ha inferto un duro colpo alle famiglie di ‘ndrangheta della città sullo Stretto e provincia – all’operazione Galassia, contro le ‘ndrine della provincia di Cosenza e Crotone, fino all’inchiesta Nostromo, sgominando un traffico di droga facente capo alla famiglia Coluccio di Gioiosa Jonica.

Nella seduta del consiglio comunale, a parte il nome del candidato prescelto, non è stato dato nessun altro riferimento su tempi e modi dell’arrivo del nuovo comandante in città. "I termini della nuova selezione indetta – spiegano i consiglieri comunali del partito democratico – erano scaduti da un mese e mezzo: il 22 maggio infatti scadeva il termine per la presentazione delle candidature, il 26 maggio si doveva arrivare alla rosa ristretta e l’8 e il 9 giugno erano previsti i colloqui tecnici da parte della commissione. Tuttavia l’assessore Mezzacapo ha rivelato soltanto oggi, rispondendo al nostro question time, che il nuovo comandante della polizia locale è Gerardo Lardieri. Che ha alle spalle una lunga esperienza nel contrasto alle organizzazioni mafiose, prima in Sicilia e poi in Calabria, ha ricevuto il Premio Caposuvero per la Legalità ed è stato tra i più stretti collaboratori del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Pertanto ci chiediamo come sia possibile che una nomina così importante venga comunicata alla città quasi di sfuggita, soltanto dietro nostra precisa richiesta, dopo oltre un anno e mezzo di attesa".

Matteo Bondi