Il capo delle Misericordie in città: "Profondamente colpito"

Arriva nella Romagna sfregiata dall’alluvione Domenico Giani, presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Il numero 1 dei ragazzi dai giubbotti giallo-turchese ha effettuato un sopralluogo nei vari territori funestati dall’esondazione dei fiumi per incontrare le autorità ma soprattutto per ringraziare i volontari delle numerose Misericordie di Protezione Civile giunte da tutta Italia – Sicilia compresa – per combattere contro il fango. "Ha passato in rassegna le varie località in compagnia del coordinatore regionale Giancarlo Valenti e, nella nostra zona, dal governatore di Forlì-San Benedetto, Gilberto Girani – racconta Damiano Bartolini, leader della Misericordia di Premilcuore –. Ha parlato con tutti i volontari, i forlivesi e coloro giunti da fuori, muniti di mezzi, automezzi, idrovore, pompe, bobcats, ruspe e tutti gli strumenti idonei a dragare cantine e garage. Confratelli tuttora presenti e operativi in aiuto e al fianco della gente, delle istituzioni preposte e delle altre associazioni di volontariato". Giani, che in passato ha rivestito l’incarico di comandante della gendarmeria Vaticana, è rimasto "profondamente colpito" da uno scenario che sembra evocare il periodo post bellico. "A Forlì si è soffermato alla Cava, ai Romiti, in via Gorizia, in via Pelacano, nel quartiere San Benedetto. È una persona attenta, di grande sensibilità e ha preso varie annotazioni – conclude Bartolini, che con il suo storico tén bota potrebbe considerarsi un antesignano dell’invito a non abbattersi, ormai divenuto virale -. Tornerà presto, anche quando si saranno spenti i riflettori si continuerà a lavorare". Con 800 anni di storia, la Misericordia vanta un radicamento secolare sul territorio. La Confederazione riunisce oggi oltre 700 confraternite, alle quali aderiscono circa 670mila iscritti, dei quali oltre 100mila sono impegnati permanentemente in opere di carità; diffuse in tutta la penisola, le confraternite operano da sempre in soccorso di chi si trova nel bisogno e nella sofferenza.

Francesca Miccoli