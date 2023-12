Il Capodanno si festeggia alla Fiera. Aperte le prenotazioni

Un’occasione per festeggiare l’inizio del 2024 all’insegna della buona cucina, della musica e dell’intrattenimento di qualità: il Gran Cenone di Capodanno, è il format nato dall’unione di intenti tra lo staff di Griglia Filari, Dj Pyton e Gaddo. Sarà la Sala Europa nella Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro 2, a ospitare l’evento. Le porte della sala si apriranno a partire dalle 20, con il benvenuto e l’inizio della cena realizzata dallo chef dell’agriturismo Borgo dei Guidi. Ad accompagnare la cena saranno i vini della cantina Poderi dal Nespoli. Prenotazioni: info@grigliafilari.it; 376 1351958.