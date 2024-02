Il Carnevale Civitellese compie 63 anni

Fervono i preparativi nei paesi dell’alto Bidente per festeggiare il Carnevale. Il più atteso è senz’altro il Carnevale Civitellese giunto alla 63ª edizione, che si svolgerà domenica 11 febbraio, organizzato dall’omonima Associazione Carnevale civitellese, con la collaborazione del Comune e della Pro loco.

L’evento richiama nel paese bidentino, nonostante la forte concorrenza di Forlì e di altri centri, ancora molti visitatori.

"Come ha dimostrato lo storico Addis Sante Meleti – precisano gli organizzatori – le prime testimonianze del carnevale a Civitella risalgono addirittura al 1688 e nonostante i tanti divieti dell’amministrazione pontificia, il carnevale è sempre stata una costante per il nostro paese. Dal 1961, 63 anni fa, nasce la prima edizione moderna della manifestazione che precede l’arrivo della Quaresima e da allora, tra alti e bassi, i volontari hanno riconfermato questo atteso appuntamento. La crisi si è fatta sentire anche da noi – aggiungono – e per mancanza di risorse e di volontari non siamo più in grado di offrire la sfilata dei carri mascherati che erano il nostro fiore all’occhiello grazie ai tanti che avevano imparato negli anni ruggenti le tecniche della cartapesta. Ma non demordiamo e abbiamo puntato sulla sfilata dei gruppi mascherati, coinvolgendo tanti gruppi anche dei paesi vicini, oltre a spettacoli itineranti".

Tra le curiosità di questa lunga storia va ricordato Romolo Torelli, classe 1935, lo storico ’macchinista’ del trenino del Carnevale Civitellese che ha trasportato intere generazioni di grandi e piccini lungo le strade festanti del paese. Un primo trenino è stato costruito negli anni ’60, mentre il trenino in foto fa parte della seconda serie realizzata da Giuseppe Gemelli, Achille Castellucci, Edgardo Giunchedi e Romolo. Una copia è stata venduta persino al carnevale di Cento. Il motore è quello di un vecchio 1100 Fiat degli anni ’50 con doppio cambio per ridurre la velocità: malgrado l’età, ogni anno riparte sempre al primo colpo. Addirittura nel 2019, grazie all’Unione nazionale delle Pro loco italiane, una folta delegazione del Carnevale Civitellese è stata invitata a sfilare in piazza San Marco a Venezia.

Il programma di domenica 11 prevede la partenza dei gruppi mascherati e degli spettacoli itineranti alle 15 in piazza Matteotti e dintorni e, alle 17, la musica di dj Penzo. Ingresso a offerta libera. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà domenica 18 febbraio.

Oscar Bandini