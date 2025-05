Il cartellone: 30 titoli in arrivo. Dallo ’Sherlock’ di Marcorè a Germano, Consoli e Kataklò

Il Teatro Diego Fabbri si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la stagione 2025-26, un programma ricco e pensato per coinvolgere il pubblico forlivese di tutte le età. La stagione propone 30 titoli distribuiti in 50 appuntamenti tra spettacoli e incontri con gli artisti, in scena da ottobre ad aprile. Un vero e proprio ‘quadro’ di grandi opere, autori, registi e attori, che si sviluppa in una polifonia di linguaggi: dalla prosa classica a quella contemporanea, dal musical al family, fino alla danza e al comico.

Per la categoria ‘Prosa’ si parte il 24, 25, 26 ottobre con ‘Sherlock Holmes – il musical’ che vedrà protagonista Neri Marcorè nei panni del celebre detective. Si prosegue il 14, 15, 16 novembre con ‘Perfetti sconosciuti’, spettacolo che porta in scena la commedia cinematografica di Paolo Genovese. Il 19, 20, 21 dicembre Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli saranno gli interpreti de ‘L’anatra all’arancia’. L’opera narra le vicende di una coppia sposata che finisce in crisi per colpa del marito incline al tradimento. Il 9, 10, 11 gennaio il sipario si aprirà per ‘Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Cechov’ di Peter Stein, uno dei registi più prestigiosi del mondo. Tra gli attori anche la ‘signora del teatro’ Maddalena Crippa. Il 23, 24, 25 gennaio debutta ‘Gli innamorati’ di Carlo Goldoni con Claudio Casadio e Loredana Giordano. Il 13, 14, 15 febbraio è il turno di ‘Ti ho sposato per allegria’ di Natalia Ginzburg. I protagonisti saranno incarnati da Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli. Il 6, 7, 8 marzo si chiude la stagione della prosa con ‘Otello’ di Shakespeare con la drammaturgia di Dacia Maraini. Sul palco Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio.

Per la sezione ‘Moderno’ lunedì 3 novembre andranno in scena ‘Delitti allo specchio’ con la celebre criminologa Roberta Bruzzone. Durante la serata l’esperta racconterà due famose inchieste: il caso di Chiara Poggi e di Meredith Kercher. L’11 dicembre arriva a Forlì Caterina Guzzanti con ‘Secondo lei’, un’opera sul tema delle fragilità e dei rapporti di coppia. Il 21 gennaio Elio Germano e Teho Teardo porteranno in scena ‘La guerra com’è’ dando voce e musica alle parole di Gino Strada nel libro ‘Una persona alla volta’. Penultimo appuntamento il 3 marzo della categoria ‘Moderno’ con Lodo Guenzi e il suo spettacolo ‘Toccando il vuoto’, tratto dalla storia vera di due alpinisti durante la scalata delle Ande Peruviane. Infine, l’11 con la tragicommedia ‘Persone naturali e strafottenti’ di Giuseppe Patroni Griffi con Marisa Laurito.

Per la sezione ‘Comico’ il 23 novembre si accendono le luci per Valentina Persia con ‘Ma che te ridi?!’, che tira le somme sulla vita a cinquant’anni. Il 15 dicembre Pierluca Mariti, conosciuto online come @piuttosto_che porta in scena ‘Grazie per la domanda’. Si prosegue il 15 gennaio con ‘Condominio Mon Amour’ con Daniela Cristofori e Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), che impersonerà un vecchio custode alle prese con un imprevisto che gli cambierà la vita. Ultimo appuntamento della categoria il 19 febbraio con ‘Sconcerto’ di Raffaello Tullo e la sua orchestra.

Si alza il sipario per la sezione ‘Danza’ il 21 novembre con ‘Aliena’ della compagnia ‘Kataklò’. Il 20 gennaio arriva in scena il grande classico di Tchaikovsky, ‘La bella addormentata’, interpretata dal Russian Classical Ballet. Infine, il 10 febbraio un omaggio alla grande soprano ‘Callas – Ritratto di una diva’ con la Lyric Dance Company.

Teatro anche per i più piccoli con la categoria ‘Family’ in collaborazione con il Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Come da tradizione l’8 dicembre si accenderanno le luci per ‘Il seme magico’ di Marco Cantoni. Il giorno dell’Epifania tocca a ‘Pinocchio’ scritto e interpretato da Francesca Grisenti e Davide Zilli. Il 1° febbraio sale sul palco lo spettacolo ispirato a ‘Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino’, ‘Un castello di carte’ di Danilo Conti.

Per la sezione ‘Fuori abbonamento’, l’11 ottobre si parte con ‘I tre moschettieri’ con Giò di Tonno e la regia di Giuliano Peparini. Il 27 novembre la musica sarà la protagonista con la cantante siciliana Carmen Consoli. Il 6 febbraio sale sul palco il mentalista Francesco Tesei con la nuova opera ‘Wow’. Infine, il 14 e 15 marzo si ride con Katia Follesa con ‘No vabbè mi adoro’. Tutti gli spettacoli serali iniziano alle ore 21. Le pomeridiane prenderanno il via alle 16 mentre le rappresentazioni ‘Family’ alle 11.

Valentina Paiano