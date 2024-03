Il caso asili accende l’opposizione: "Casara, dietrofront poco chiaro"

Soddisfazione, ma anche perplessità: all’indomani della decisione da parte dell’amministrazione di fare un passo indietro sulla preventivata modifica delle modalità di ritiro dei bambini che fruiscono del servizio pomeridiano nelle scuole dell’infanzia comunali, arrivano le repliche da parte dell’opposizione. "Registriamo con soddisfazione il dietrofront dell’amministrazione – interviene il candidato sindaco per del centrosinistra Graziani Rinaldini –. Sarebbe stato un provvedimento penalizzante nei confronti di quei genitori che svolgono attività professionali flessibili e che fin da subito abbiamo stigmatizzato, chiedendo un ripensamento e l’avvio di un confronto partecipato con le famiglie degli oltre 400 bambini presenti in orario pomeridiano".

Ma i nodi vengono al pettine: "Spiace constatare, invece, che l’assessora Casara ometta di dire che già da tre anni il Comune non risponde più al 100% delle domande di accesso ai nidi e che il positivo aumento degli iscritti degli ultimi anni è stato determinato, in buona parte, dagli interventi messi in campo dalla Regione per abbattere le rette di frequenza e dal Bonus Inps. Inoltre, l’ampliamento dei posti nido nella nostra città è stato possibile grazie agli stanziamenti che, sempre la Regione, ha messo a disposizione dei Comuni. Le risorse aggiuntive – analizza Rinaldini – hanno permesso di incrementare le convenzioni con i gestori di nidi privati accreditati, mantenendo invariati i posti a gestione diretta comunale. Ciononostante la lista d’attesa per l’accesso ai nidi d’infanzia oggi riguarda oltre 100 famiglie".

"La giunta Zattini – prosegue Rinaldini – non ha apportato cambiamenti nella struttura del sistema dei servizi all’infanzia perché esso è fondato, da decenni, su una solida governance del Comune delle risorse pubbliche e private. Sistema che ha fatto di Forlì un esempio virtuoso nel coniugare qualità, sostenibilità, equità nell’accesso in tutti i servizi pubblici e privati. Se lo avesse fatto, avrebbe trovato l’opposizione anche dei gestori privati, oltre che delle famiglie e di tutti coloro che in questo sistema lavorano quotidianamente". Un’opposizione che, di fatto, si è manifestata nei giorni scorsi da parte delle molte famiglie che sono insorte alla prospettiva delle modifiche paventate dall’amministrazione.

Dalla loro parte si erano subito schierati i gruppi consiliari di Pd, Movimento 5 Stelle e Forlì e co., Alleanza Verdi e Sinistra Forlì: "Dopo settimane passate a liquidare con disinteresse e sufficienza tutte le richieste di confronto e di condivisione di famiglie e forze politiche – osservano i gruppi consiliari in una nota –, l’amministrazione ha deciso di fare marcia indietro. Si tratta senza dubbio di una buona notizia, che annulla una decisione calata dall’alto che avrebbe complicato, invece di agevolare, la complessa organizzazione della vita quotidiana di molti genitori".

Ma a non convincere sono le modalità: "Il tentativo di nascondere il dietrofront scaricando sugli uffici la responsabilità di motivare, con giustificazioni di natura tecnica e burocratica, il ritiro della decisione – rimarcano le opposizioni coinsiliari –, non può nascondere l’evidente scivolone di un’amministrazione che, ancora pochi giorni fa difendeva sui giornali e in Consiglio comunale la propria scelta e che oggi arretra solo per il timore di pagare il conto alle urne".