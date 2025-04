Il caso Bakery. Prime risposte dopo il grave incidente

Si è svolto venerdì pomeriggio nella sala consiliare di Forlimpopoli l’incontro tra la direzione aziendale di Bakery e le organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil (nella foto, il loro presidio). Erano tre le tematiche sul tavolo: la sicurezza sul lavoro (dopo il grave incidente a un addetto la scorsa settimana), la stabilizzazione dei lavoratori interinali e la definizione del contratto collettivo applicato. L’operaio 60enne di Fermo, caduto dall’alto all’interno di una cella frigo, adesso sta meglio. Il primo risultato dell’incontro sono state le dimissioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Andrea Smerilli, che è anche il direttore di produzione. Sarà quindi avviata l’elezione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di un nuovo Rls. Inoltre, l’azienda ha comunicato l’istituzione di una consulente esterna con funzione di organismo di vigilanza in materia di sicurezza. Tale figura si occuperà, tra l’altro, della formazione del personale per definire modalità operative da adottare in caso di infortunio, oltre alla gestione delle segnalazioni relative a situazioni di rischio.

Nei prossimi mesi i 40 dipendenti provenienti da Fermo rientreranno nello stabilimento marchigiano dopo la sua riapertura: la direzione aziendale si è detta disponibile ad aprire un confronto sulla stabilizzazione dei numerosi lavoratori interinali, così come ha aperto all’adozione del contratto collettivo della panificazione industriale. Nella prima settimana di maggio saranno convocate le assemblee sindacali.

Matteo Bondi