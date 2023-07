Il caso del condominio Acer Disabili e anziani ‘isolati’

di Valentina Paiano

"Siamo ancora senz’acqua calda e ascensore, gli invalidi non possono uscire di casa da un mese e mezzo" afferma Hatem Beji. Si è discusso di questo martedì pomeriggio in via Autoparco nell’incontro con i residenti del condominio Acer e gli esponenti del Movimento 5 Stelle alla presenza di Mauro Frisoni coordinatore provinciale, Eros Brunelli consigliere comunale e Sergio Petroncini portavoce degli attivisti forlivesi.

"Abbiamo segnalato ad Acer, inviando una Pec il 16 giugno scorso, che abbiamo ancora forti disagi e che molte persone anziane e disabili nei piani superiori vivono murate in casa – spiega Pietro Di Fazio, uno degli inquilini –, ma ancora non abbiamo visto nessuno".

Gli fa eco il consigliere pentastellato Brunelli: "In questi quasi due mesi nessuno si è preoccupato di interloquire con questi cittadini per sincerarsi dei loro bisogni e delle loro difficoltà. Non un assessore, non un’assistente sociale, non un responsabile dell’Acer. Di fatto persone dimenticate da tutti e lasciate completamente alla loro solitudine e ai loro pesantissimi problemi". Per fare luce sulla situazione è stato presentato un question time nel consiglio comunale il 26 giugno scorso.

"La maggioranza si è impegnata in modo blando e contraddittorio a ripristinare in tempi brevi un ascensore provvisorio, entro il 30 luglio a ristabilire l’acqua calda, a ottobre il riscaldamento – afferma Brunelli –. Ora sembra che riscaldamento e acqua calda non siano separabili per cui non è possibile ripristinare i due impianti in tempi diversi. Si pensa forse di impedire a queste persone una doccia calda fino alla fine di ottobre?".

I condomini sono tutti in affitto con canoni mensili calcolati in base al reddito, alcuni superano i 600 euro. "Tutti insieme abbiamo chiesto ad Acer la riduzione dell’affitto di almeno il 50%" dice Di Fazio. "Non solo non hanno ricevuto alcuna risposta, ma proprio in questi giorni si sono visti recapitare i bollettini di pagamento per il mese di giugno che non prevedono alcuna agevolazione", afferma Frisoni.

Il Movimento 5 Stelle anticipa che lunedì prossimo verrà presentato un ulteriore question time in consiglio comunale per tenere alta l’attenzione sulla situazione in via Autoparco. "Auspichiamo che da parte di tutte le opposizioni, da parte dei comitati che raggruppano le persone alluvionate, da parte delle associazioni della società civile e della stampa locale si tengano aperti i riflettori su una situazione che a oggi risulta vergognosa da un lato e paradossale dall’altro" afferma Frisoni.

"Vigileremo con la massima attenzione e severità fino a quando le autorità preposte, Acer, Comune, Regione e Stato, non avranno ripristinato una situazione di normalità" conferma Brunelli. "L’alluvione non è uguale per tutti, ci sono ancora persone che vivono le conseguenze sulla propria pelle" chiosa Petroncini.