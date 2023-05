Il caso del premio Verzocchi Polemiche su bando e compensi Melandri: "Tutto regolare"

Il caso Langone approda in consiglio comunale a Forlì. Nella seduta di ieri Forlì e Co. ha interrogato l’assessore Valerio Melandri sull’assegnazione del ruolo di presidente della giuria del premio Verzocchi, voluto dall’amministrazione comunale per andare ad implementare la famosa collezione con opere nuove di artisti contemporanei sullo stesso tema, il lavoro. Camillo Langone – giornalista, scrittore, critico d’arte contemporanea – percepirà circa 18.000 euro. La scelta ha suscitato un’alzata di scudi da parte di 26 associazioni, forlivesi e non, proprio sul nome di Langone, che nel tempo ha rilasciato dichiarazioni ‘contro’ le donne, il mondo gay, i migranti (si è anche definito "sincero omofobo e xenofobo").

Il consigliere Federico Morgagni di Forlì e Co. ha così portato ieri in consiglio comunale le perplessità del proprio gruppo consiliare di minoranza, non tanto su Langone "anche se le sue idee su quasi tutto lo scibile umano sono inaccettabili", ma sulle procedure che hanno portato alla sua individuazione: "Come mai il bando è stato aperto per soli 15 giorni, dal 15 novembre al 1° dicembre?", "ne è stata data la giusta pubblicità? Considerando che solo due persone hanno risposto al bando e solo uno era forlivese". Il consigliere ha poi proseguito portando dubbi sull’opportunità stessa del premio: "La collezione Verzocchi è un corpo finito". La richiesta dell’opposizione è stata quindi quella di "ripensare il tutto. Anche perché è previsto dal contratto stesso con il curatore del premio di poter recedere, pagando solo per il lavoro svolto nella stesura del bando per gli artisti". Rimane poi il dubbio "della sproporzione tra i 18.000 euro che vanno per la curatela del premio e l’ammontare del premio stesso che è di soli 4.880 euro per ogni artista selezionato, tre in tutto".

All’interrogazione ha risposto l’assessore alla cultura, Valerio Melandri, che non era mai intervenuto sulle polemiche delle scorse settimane: ieri ha risposto sì, ma trincerandosi dietro a un laconico "abbiamo agito rispettando il regolamento". Una mancanza di discussione che ha fatto infuriare le opposizioni: "Visto che non ne volete parlare – ha annunciato Morgagni –, questa interrogazione diventerà una mozione nel prossimo consiglio comunale e almeno in questa assise ne dovremo parlare, visto che procedete con le vostre idee senza confrontarvi con nessuno".

