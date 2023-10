Il caso delle luminarie: "Città al buio? Potremmo dare 175 euro a famiglia"

Alle polemiche sulle spese per gli allestimenti del prossimo Natale, sollevate nei giorni scorsi da tutti i gruppi consiliari di opposizione, risponde il consigliere comunale Albert Bentivogli, segretario della Lega forlivese e vicecapogruppo. Il tema è il budget di 740mila euro messi a bilancio per le festività natalizie: si tratta di una cifra record che l’opposizione voleva ridurre, dedicandone una parte ai quartieri colpiti dall’alluvione.

Bentivogli fa una mano di conti e spiega: "Anche se dovessimo lasciare al buio la città per le feste natalizie e donare quanto previsto, arriverebbero per ogni famiglia alluvionata 175 euro". Il calcolo viene basato su circa 4.000 famiglie. "Il che significherebbe sistemare forse il battiscopa di un appartamento alluvionato".

Cifra che sarebbe ancora inferiore considerando che la mozione dell’opposizione riguardava i 236mila euro destinati al videomapping, ovvero alla proiezione di immagini sui palazzi di piazza Saffi: "Questo per far capire a tutti – prosegue – che il Comune non è in possesso delle risorse economiche per sistemare gli ingentissimi danni causati dall’alluvione, ma può andare incontro a tante piccole esigenze come già fatto in questi mesi: centri estivi, libri di testo scolastici, vernici, materassi e cucine, più ulteriori 300mila euro destinati alle famiglie invece che a palazzi pubblici e altri stanziamenti che verranno eseguiti".

Le polemiche dell’opposizione sono, secondo Bentivogli, "strumentali" e alla ricerca di "un consenso effimero". Rivendica come l’amministrazione comunale abbia, sin dall’insediamento, investito sulle luminarie natalizie "senza però privare i cittadini forlivesi alluvionati del diritto di essere aiutati e il dovere nostro di accontentarli". Secondo Bentivogli tutto quanto di competenza comunale è stato fatto, come la pulizia delle strade e la sistemazione della rete fognaria, liberata dal fango. "Se l’opposizione forlivese avesse veramente a cuore la città – conclude – ci avrebbe dato fin da subito qualche suggerimento o consiglio utile, cosa mai avvenuta, e avrebbe fatto pressione su quegli organismi istituzionali come Provincia e Regione, i veri attori principali della messa in sicurezza del nostro territorio".

Matteo Bondi