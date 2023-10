Il caso delle luminarie: "La giunta risparmierà?. La cifra doveva andare ai quartieri colpiti"

Non si spengono le polemiche sui costi "troppo alti" che l’amministrazione comunale ha messo a referto per le prossime festività natalizie. A sostenere che 735mila euro sia una cifra decisamente alta sono i gruppi consiliari di opposizione: Pd, Forlì e Co, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Come ricorda una nota della minoranza, alla cifra di 735mila euro si arriva sommando una delibera di giunta da 326mila euro destinati a finanziare gli eventi connessi al Natale, a cui si aggiungono due variazioni di bilancio da 236mila e da 173mila euro, rispettivamente per il videomapping e l’allestimento delle luminarie. Variazione votata durante la seduta del consiglio comunale di lunedì scorso.

"Nel corso del dibattito abbiamo messo in evidenza l’ammontare estremamente elevato, persino in rapporto agli anni precedenti, di questa cifra – affermano i consiglieri firmatari –, anche alla luce dell’ammissione, da parte dell’assessora Cintorino, che al momento non è possibile stimare se e quali risorse arriveranno da eventuali sponsorizzazioni". Durante il corso del consiglio comunale, sia l’assessore Cintorino che l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani, hanno ribadito a più riprese che quelle approvate sono il tetto massimo di spesa, ma che "è nostra intenzione spendere mano dello scorso anno". Era stata la stessa Andrea Cintorino, assessore al centro storico, a dichiarare che la maggior parte dei costi saranno sostenuti grazie alle sponsorizzazioni. "A nostro avviso – spiegano i consiglieri di opposizione –, un’annata difficile come il 2023 impone anche al Comune una revisione delle proprie priorità".

In consiglio comunale le stesse opposizioni avevano presentato un emendamento per stralciare i 236mila euro destinati al videomapping che "per un anno avrebbe dovuto essere allestito dal Comune esclusivamente tramite risorse raccolte da privati e non con il denaro dei contribuenti", andando ad abbassare anche l’importo delle luminarie di un 20%. Una proposta che "avrebbe permesso il risparmio di oltre 300.000 euro – aggiungono –, ma lasciato al Comune di Forlì comunque fondi più che adeguati, anche in rapporto a quanto spenderanno tanti comuni vicini, per allestire un Natale sereno e festoso, di cui certamente nessuno vuole privare la nostra città". L’emendamento è stato largamente discusso, ma, infine, bocciato con i voti di maggioranza. Così come è stata "bocciata a maggioranza – ricordano i componenti dell’opposizione – anche la mozione con la quale volevamo impegnare il Comune, qualora alla fine realmente riuscisse a risparmiare qualche risorsa sul budget preventivato, a destinarla direttamente a iniziative a sostegno degli alluvionati".

Un invito a ridurre le spese per gli allestimenti natalizi era arrivato già nel mese di agosto dal sindacato Ugl, così come nei giorni scorsi dal movimento ‘Forlì si Slega’ che, in un comunicato a poche settimane dall’alluvione invitava "questa amministrazione e la cittadinanza, a festività sobrie". Chiedendo di proiettare nel videomapping, casomai, "immagini dei ‘burdel de paciug’, delle zone alluvionate e delle condizioni attuali, dal centro città fino alle colline".

ma. bo.