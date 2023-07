Il caso Giorgini (Cgil) Si candida a sindaco? Lei frena, ma tanti nel Pd la vorrebbero

di Marco Bilancioni

Il tam tam negli ultimi giorni è partito da destra, nel giochetto di provare a ‘bruciarla’, ma in tanti si erano già accorti di lei anche a sinistra: sarà Maria Giorgini, 41enne segretaria della Cgil, la sfidante del sindaco Gian Luca Zattini per la coalizione di centrosinistra, alle amministrative del 2024, tra meno di un anno?

Molti hanno tirato le somme dopo averla vista a fianco del segretario nazionale Maurizio Landini, che ha criticato la gestione dell’emergenza, un tema che ricorre (dal ruolo dei volontari al coordinamento) nel mondo civico e associativo vicino alla sinistra. Lei ha risposto nel merito dei temi, cercando di non prestare il fianco. Ma non è passata inosservata la serie di impegni, iniziative, dichiarazioni che l’hanno vista protagonista già prima dell’alluvione.

A metà aprile ha partecipato all’assemblea dei No Megastore, criticando il Comune per la linea sulla nuova area commerciale di Pieveacquedotto ("ha parlato da candidata in pectore", sussurrò qualcuno già allora); ha criticato il Comune anche sulla collezione Verzocchi e il sindaco per il convegno sulla natalità con la ministra Eugenia Roccella, organizzato da Fratelli d’Italia: la sua presenza è sia nelle piazze che nei comunicati stampa del sindacato. Insomma: "Secondo me la candidatura la tenta", riflette un esponente del Pd che chiede l’anonimato.

Attenzione, però: già a luglio 2022 rispose al Carlino di voler continuare a impegnarsi nel sindacato e lo ha confermato anche a chi le ha parlato più recentemente. La sua prospettiva sarebbe quella di guidare l’unificazione con Cesena, un passo storico per la sigla. Intanto, dicono, ha ripreso la tessera del Pd dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein. In quell’area politica c’è fermento e questo potrebbe cambiare anche un impegno già preso. Il suo nome, per dire, promette di mettere d’accordo sia Daniele Valbonesi – segretario territoriale dimissionario ma deciso a puntare al bis – sia lo sfidante Andrea Gasperini: è un profilo chiaramente identificabile a sinistra, che magari potrebbe essere gradito anche ai potenziali alleati del Movimento 5 Stelle. Compatterebbe la sinistra marcando una forte diversità dal sindaco Zattini, sia in quanto donna, sia da un punto di vista anagrafico. Caratteristiche che nel 2019 Giorgio Calderoni non aveva.

Tra i papabili finora si sono chiamati fuori Edoardo Russo, giovane presidente dell’Azione Cattolica e socio della Fondazione Carisp, figlio del compianto Guglielmo che fu vicepresidente della Provincia e presidente di Legacoop (Edoardo l’ha esplicitato con una lettera al Carlino); nonché Graziano Rinaldini, storico numero uno di Formula Servizi e attivissimo nella Protezione civile, che ha detto più volte – anche pubblicamente – di volersi dedicare al volontariato dopo la pensione. Alternative? Sembra difficile che corra Valentina Ancarani, consigliera comunale e vicepresidente della Provincia; mentre una parte del partito ripropone ciclicamente il nome di Carlo Sorgi, ex magistrato già presidente del Tribunale del Lavoro di Bologna.

Quando si voterà? La data esatta si saprà nel 2024 e sarà cruciale per 11 comuni del Forlivese, tra cui il capoluogo. Nel centrodestra il quadro sembra abbastanza chiaro da quando – a inizio anno – il sindaco Gian Luca Zattini ha rotto gli indugi sulla sua ricandidatura. La coalizione attuale sembra destinata a ripresentarsi unita, anche se potrebbero esserci significative differenze: per esempio, una lista civica allargata al Terzo Polo (o parte di esso) o altre.