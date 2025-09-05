Il caso Gruppo 8. Flash mob ieri in piazza e domani marcia in città

Dopo l’annunciata chiusura dello stabilimento di Gruppo 8 in via Gramadora e il conseguente licenziamento dei trenta dipendenti che vi erano occupati, il sindacato Sudd Cobas torna protestare e organizza per domani la manifestazione ‘Mai più schiavi’ contro lo sfruttamento e il caporalato e per la legalità nel settore del mobile imbottito, a sostegno degli operai che scioperano ad oltranza dal 3 luglio scorso.

La marcia di protesta partirà da piazzale della Vittoria alle 15.30 con un percorso che toccherà via Matteotti, piazzale del Lavoro, corso Mazzini, via delle Torri per giungere in piazza Ordelaffi di fronte alla prefettura, con un’adesione ampia di associazioni, movimenti e sezioni locali di partiti politici.

Parafrasando la campagna del Comune ‘Ci sono tanti modi di amare Forlì’ il sindacato Sudd Cobas ha ricordato, attraverso una serie di locandine con tale slogan esposte ieri mattina durante un flash mob in piazza Saffi, le questioni che sono al centro delle proprie battaglie per difendere i lavoratori di Gruppo 8 e Sofalegname.

"Prima di tutto – spiega la sindacalista Sarah Caudiero – ci sono il mancato pagamento di stipendi e contributi Inps, poi la delocalizzazione della produzione e lo sfruttamento degli operai in fabbriche-dormitorio. Ci rivolgiamo quindi alle istituzioni, al Comune e alla Regione Emilia-Romagna per creare un fronte comune basato su alcuni punti irrinunciabili. Occorre infatti fare ripartire la produzione, senza esternalizzarla ancora di più verso aziende che non sono rintracciabili e non possono essere controllate".

Il sindacato chiede che vengano rispettati gli accordi firmati dalle parti in prefettura, evitando così la procedura di chiusura dello stabilimento forlivese e i conseguenti licenziamenti. "Vogliamo accendere un campanello d’allarme – prosegue Caudiero –, anche perché il territorio deve decidere in che direzione andare: una parte della città di Forlì ha compreso le ragioni della nostra vertenza, ma occorre che le istituzioni siano meno timide, non restino a guardare e scelgano anche loro di combattere questa battaglia di legalità".

"Aziende come queste – afferma Luca Toscano di Sudd Cobas – stanno distruggendo il made in Italy non pagando lo stipendio agli operai da giugno e non rispettando i loro diritti. Alla manifestazione di domani parteciperanno anche lavoratori provenienti da Prato, che porteranno la loro solidarietà ai colleghi e la testimonianza che, tutti insieme, queste vertenze si possono vincere. Crediamo infatti che sia necessario un futuro diverso e migliore per i lavoratori del settore del mobile imbottito e per la città di Forlì".