Il caso Ramadan Il comitato di via Fabbretti critica le cifre del Comune

Si dicono "abbastanza perplessi di fronte alle dichiarazioni rese dagli organi dell’amministrazione comunale, a proposito di via Fabbretti circa i numeri e i deflussi dal centro Afaf durante questo Ramadan" i referenti del locale comitato dei residenti della zona. In una nuova nota, emessa ieri, lamentano che le presenze rilevate "dalla polizia municipale sarebbero grandemente inferiori non solo a quelle indicate da questo Comitato, ma addirittura a quelle indicate dal responsabile del centro Afaf, Mohammed Ballouk, secondo il quale ‘le persone che si riuniscono in via Fabbretti non superano le 200’".

In merito poi alla situazione nella zona il Comitato di via Fabbretti sostiene che "appare difficile ritenere ‘ordinato’ un deflusso con persone che occupano l’intera sede stradale, così come appare difficile concludere che tali moltitudini non creino comunque notevoli ostacoli alla circolazione (e pericolo per gli stessi fedeli) in una strada stretta e priva di marciapiedi quale è via Fabbretti".

Tornando alle rilevazioni indicate dall’amministrazione comunale "possiamo solo affermare – si legge nella nota – che nella giornata del 25 marzo la polizia municipale (salvi errati rilevamenti) ci è risultata presente nel vicolo Fabbretti fin verso le 20.50 ora solare e quindi in momento anteriore alla uscita dei fedeli, circostanza riscontrata anche per i controlli effettuati negli anni precedenti. Non è in nostro potere sindacare le scelte su modi e tempi dei controlli – conclude il comitato –, ci limitiamo a sottolineare le predette incongruenze".