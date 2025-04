Il Casone trionfa tra gli uomini. Carri, si afferma il rione Nuovo

Con la partecipazione di oltre 3mila persone, si è svolto ieri pomeriggio a Tredozio il Palio maschile dell’Uovo fra le squadre dei quattro rioni, vinto dal Casone (colore blu) con 18 punti, davanti al Borgo (rosso) con 13, terzo il Nuovo (bianco) con 8 e quarto la Piazza (verde) con 5. Un centinaia di giovani dei quattro rioni hanno dato grande spettacolo a squadre sulle rive del fiume Tramazzo a suon di migliaia di uova crude o sode, lanciate nelle gare: battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio, mentre dalle sponde le varie tifoserie urlavano e incitavano i propri campioni di abilità, astuzia, forza e soprattutto sportività, in un clima di amicizia, bellezza e festa. Poi è seguita la premiazione nel campo sportivo.

La manifestazione è stata aperta dalla sfilata dei carri allegorici dei quattro rioni, con 70-80 personaggi in costume ciascuno, che dal campo sportivo sono arrivati nel centro storico, svolgendo ognuno due passaggi davanti a tutto il pubblico, in un grande clima di festa, con l’ex sindaco Luigi Marchi e la segretaria della Pro loco Clara Parrucci come speaker ai microfoni. I Vichinghi del Casone, campioni in carica, hanno sfilato per primi, con la loro barca lunga e nella (drakkar), pronta a risalire anche il Tramazzo; i Maori del Borgo, guidati dal loro pittoresco capo, il sindaco Gianni Ravagli con signora al seguito, hanno animato una singolare sfilata; i seguaci di Trump del rione Piazza avevano scelto come presidente il campione dei mangiatori di uova sode, Fausto Ricci, mentre nei panni della statua della Libertà ondeggiava un’affascinante Matilde Rossi, vicesindaco del paese, seguita a piedi anche dal collega assessore Carlo Versari, con un gran sombrero colorato da nativi indios; infine i Diavoli dell’Inferno di Dante del Nuovo erano veramente scatenati lungo tutto il tragitto.

La sfilata dei carri allegorici, per preparare i quali ha lavorato per due mesi tutto il paese, è stata vinta, secondo una giuria esterna qualificata, dal rione Nuovo con 327,5 punti, mentre al secondo posto e per un solo punto si è classificato il Casone. Nella disputa della battitura delle uova sode fra i comuni gemellati Tredozio e Arcevia (An), hanno vinto i padroni di casa 20 a 18.

Quinto Cappelli