Il Castellaccio di Rocca conquista il Fai

di Quinto Cappelli

Nel sondaggio online che il Fondo Ambiente Italiano (Fai) dedica ogni anno ai ‘Luoghi del cuore’, ha preso 95 voti la mulattiera del Castellaccio di Rocca San Casciano, che si è piazzata così al 500esimo posto in Italia. Commenta il sindaco di Rocca, Pier Luigi Lotti: "Si tratta certamente di un bel risultato che riporta all’attenzione della sensibilità nazionale un nostro monumento, cui tutti i rocchigiani sono affezionati, non solo per il valore storico, ma anche per le prospettive culturali e turistiche degli sviluppi futuri, una volta completata la ristrutturazione dell’immobile".

Da varie legislature, le diverse amministrazioni comunali hanno posto all’attenzione del Comune prima l’acquisto e poi la ristrutturazione di ciò che è rimasto del castello (Arx Sassatica e poi Arx Sancti Cassiani) che ha dato origine al paese. In particolare l’amministrazione guidata dalla sindaca Rosaria Tassinari (attualmente deputata di Forza Italia) si è occupata di due lotti di lavori per mettere in sicurezza ciò che resta della struttura medievale, dopo che un gruppo di giovani volontari ha intrapreso una campagna di pulizia da rovi, cespugli e arbusti che coprivano soprattutto la mura portanti delle fondamenta e della cinta muraria.

"La progettazione del terzo lotto – annuncia l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Penni – è già completata. Ora si tratta di trovare i finanziamenti". Resterà da progettare un quarto lotto per completare un edificio attiguo al torrione o rocca, "per poi mettere tutto l’immobile a disposizione di attività e scopi turistici". Manca ancora anche la ristrutturazione di due strade medievali, fra cui la mulattiera votata dal Fai, che collegano il paese al Castellaccio, entrambe della lunghezza di circa 500 metri. Una grande opera di valorizzazione è stata anche l’illuminazione notturna tricolore realizzata nell’ultimo anno. Poi, i provvedimenti del risparmio energetico hanno ridotto anche a più della metà tale illuminazione.

Grazie alla passione di molti rocchigiani per le proprie radici, nel 2020 è stato pubblicato anche il libro ‘Rocca San Casciano. Terra di castelli’, Edit, Faenza. Si tratta dell’VIII Quaderno del Museo, ovvero del Museo Tradizioni Acquacheta, fondato da Giorgio Zauli, che ne è ancora presidente e autore del libro, insieme al giovane Matteo Bresciani, neolaureato in ingegneria civile ambientale a fine 2019, presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma. Zauli, insegnante di lettere in pensione, è residente a Faenza, ma il paese delle origini lo attrae ancora. Matteo Bresciani è unito al ‘maestro’ dalla passione per la storia, tanto che la tesi della laurea triennale s’intitola ‘Il ruolo delle architetture fortificate nella evoluzione di aree urbane: il caso del Castellaccio di Rocca San Casciano’. Il libro si avvale della prefazione del sindaco Pier Luigi Lotti e dell’introduzione di Carlo Casanova, altro appassionato di storia locale. Nel medioevo il Castellaccio appartenne anche ai Calboli, la famiglia guelfa nobiliare che nei secoli si contese il dominio di Forlì con i ghibellini Ordelaffi.