Il castello stasera è ’Splendido’: evento tra cibo, musica e moda

Dopo la doppia falsa partenza a causa del maltempo, questa sera prende finalmente il via la stagione di Splendido, appuntamento estivo quindicinale in scena nella magia del grande parco del Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole. Alle 19.30 nella fortezza di via Cavallotti debutterà un evento sospeso tra momenti di intrattenimento, convivialità, musica e moda, da vivere gustando le tante proposte enogastonomiche per aperitivo, cena e dopocena. In apertura di serata si potrà degustare un buon vino selezionato dal sommelier del Castello, oppure stuzzicare il palato con un cocktail di qualità preparato dai bartender.

La cena prevede la possibilità di scegliere tra i piatti di Aspasso Buona Romagna, Convivio, Cuoppo Fries, Enzu Asian Food, Garage Food Truck, Serial Burger, Zak sushi lab. Portate da consumare in allegria, in compagnia dello show dinner di Baltimora con performance di ballo e canto. L’ingresso all’evento costa 12 euro, comprensivi di drink. Ci si potrà accomodare sul prato portando un telo da casa oppure utilizzare i materassoni disseminati nel giardino. Chi lo desidera avrà l’opportunità di prenotare un tavolo al costo di 20 euro a persona con un ticket per un piatto o per due mezze porzioni, inclusa una bevuta; 6 euro in più se si sceglie un doppio drink. Il tutto con il sottofondo musicale curato da Pyton dj, confermato alla consolle, e la consueta simpatia di Gaddo.

Non mancherà una parentesi dedicata alla moda con la presentazione della collezione estate 2023 uomo e donna di Cristina Altreidee. Splendido è aperto alle famiglie e anche agli amici a quattro zampe, "sempre benvenuti" assicurano gli organizzatori. Per informazioni, contattare associazione culturale Amici del castello al tel. 333.9909562. Per prenotazioni tavoli bit.lysplendidoalcastello.

Francesca Miccoli