"Il Cavaliere ha mangiato le mie piadine"

"Le mie piadine sono arrivate fino ad Arcore". Lo racconta Monia Celli, titolare di ‘Fata piada’, il chiosco di fronte allo stadio. A creare il legame tra Forlì e Berlusconi è stato Sauro Moretti, spalla destra di Vittorio Sgarbi: "Anni fa venne al chiosco per la prima volta – spiega Monia – e ci disse che il vassoio di piadine e crescioni che stava ordinando erano per Silvio Berlusconi e per sua figlia Barbara che apprezzavano molto i nostri prodotti tipici romagnoli". Inizialmente Monia pensò fosse uno scherzo, "ma alla fine arrivò una prova: Sauro Moretti mi mostrò una foto di Berlusconi con le nostre piadine". I gusti preferiti? Per i crescioni salsiccia, pomodoro e mozzarella e il tradizionalissimo zucca e patate. L’omaggio arrivava all’ex presidente del consiglio immancabilmente ogni volta che Moretti si recava in visita ad Arcore per accompagnarvi Sgarbi, circa una volta al mese.