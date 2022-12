Il cenone torna a far sorridere i ristoratori

di Sofia Nardi

Il Capodanno si avvicina e, in assenza di festeggiamenti in piazza, i forlivesi stanno organizzando la loro notte di San Silvestro in autonomia. Secondo i dati di Fipe-Confcommercio, sono circa il 7% i forlivesi che per il cenone di fine anno hanno già scelto uno dei centinaia di ristoranti locali. Numeri in crescita, sia per quanto riguarda la domanda dei cittadini, sia per quanto riguarda l’offerta dei ristoranti aperti il 31 dicembre, che quest’anno dovrebbe raggiungere il primato di 6 su 10.

"Questo dato – spiega Andrea Zocca, presidente di Fipe-Confcommercio – ci parla della voglia delle persone di lasciarsi alle spalle gli ultimi due terribili anni, vissuti tra restrizioni e fiammate inflazionistiche. Si percepisce nell’aria una sempre più forte voglia di stare insieme, con i forlivesi pronti a spendere una spesa pro capite che oscilla tra 92 e 115 euro a seconda che ci si limiti al solo cenone oppure a cenone più veglione. L’ultimo dell’anno sarà anche l’occasione per valorizzare i prodotti dell’eccellenza agroalimentare ma soprattutto vitivinicola locale". In particolare lo spumante. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, durante il brindisi di mezzanotte nel 66% dei locali forlivesi si stapperà rigorosamente spumante italiano, mentre il 27% dei ristoranti proporrà sia bollicine francesi che bottiglie italiane. Solo champagne, invece, in un locale su 10.

"In generale – continua Zocca – tra gli operatori del settore si respira un’aria di cauto ottimismo: otto imprenditori su dieci confidano che sarà tutto esaurito o che, in ogni caso, il bilancio sarà uguale se non addirittura migliore del 2019". La formula della serata è quella classica: in nove ristoranti su dieci la serata si snoderà intorno alla cena con incluso brindisi di fine anno e ‘soft entertainment’. Solo in poco più di un ristorante su dieci, oltre alla cena, si svolgerà anche un vero e proprio veglione con spettacolo e musica. Tra le formule più richieste dai forlivesi, negli ultimi anni c’è il menù alla carta, che sembra essere utilizzato da un numero significativo di ristoranti.

I dati sono confermati anche da Confesercenti: "Tra i nostri associati – spiega Fabio Lucchi – quasi tutti sono già al completo, mentre chi ha ancora qualche coperto libero conta di esaurire l’offerta in tempo per il 31, grazie anche alle prenotazioni dell’ultimo minuto. Unico neo: ancora molti ristoratori faticano a trovare personale e alcuni sono addirittura stati costretti a ridurre il servizio".

I forlivesi, in ogni caso, per la notte di San Silvestro avranno l’imbarazzo della scelta: "I locali – prosegue Lucchi – hanno fatto scelte diverse: c’è chi opta per il classico menù di Capodanno e chi, invece, lascia la scelta alla carta. Quest’ultima soluzione consente di scegliere l’orario della cena, qualora qualcuno desiderasse terminarla prima di mezzanotte, e magari anche di risparmiare qualcosa, anche se i prezzi dei ristoranti quest’anno si rivelano particolarmente convenienti e ricchi di possibilità con piatti di carne, pesce e proposte vegetariane o vegane. Il dicembre è stato molto buono e l’ultimo giorno del mese promette di alzare un trend già positivo".