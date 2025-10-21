Il centenario del tenore. Primi eventi per Masini

Ancora pochi mesi e scatterà il centenario della morte del grande tenore forlivese Angelo Masini, deceduto il 28 settembre 1926; un anniversario che coincide anche con i cent’anni di storia dell’Istituto musicale Angelo Masini, sorto proprio grazie a un generoso lascito del cantante, che fu popolarissimo ai suoi tempi, al punto che il grande Giuseppe Verdi lo definì "la voce più divina che io abbia mai sentito". Per l’occasione sono numerose le iniziative che Forlì ha scelto di dedicare alla memoria di uno tra i suoi più celebri abitanti.

"Si tratta di un figlio davvero illustre della città – afferma il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno –. Masini merita di essere ricordato e celebrato e per farlo ci piacerebbe coinvolgere anche la pronipote Maria Bernardetta Masini". Il vicesindaco, proprio per avviare le celebrazioni, ha incontrato il consiglio d’amministrazione della Fondazione Istituto musicale Angelo Masini, presieduto da Giovanni Battista Ghini e con il maestro Massimo Mercelli come direttore artistico. Tra le prime iniziative in programma figurano due concerti che si svolgeranno il 18 e il 25 novembre presso la Sala Sangiorgi dell’istituto di corso Garibaldi. Martedì 18 novembre si comincerà alle 10.30 con una masterclass dedicata alla musica ritrovata con il pianista Andrea Rucli. Alle 21, concerto alla Sala Sangiorgi della Fondazione Masini dal titolo ‘Mozart: la Pantomima rinata’, un’esibizione basata sulla ricostruzione della partitura della Pantomima KV 446 di Wolfgang Amadeus Mozart realizzata dal celebre violista e compositore Vladimir Mendelssohn, con testo scritto appositamente dal musicologo e germanista Quirino Principe.

