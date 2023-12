Il centro che brilla: "Ponte dell’Immacolata, oltre 66mila accessi: risultato straordinario"

Dopo il weekend lungo, inaugurato con l’accensione dell’albero e del videomapping nel pomeriggio dell’Immacolata, è tempo di un primo bilancio natalizio. I numeri segnano un buon trend per l’edizione 2023-2024 di ‘Forlì che brilla’, il palinsesto di attrazioni e spettacoli che ha preso il via venerdì scorso con un suggestivo show aereo che ha tenuto con gli occhi rivolti al cielo circa un migliaio di forlivesi raccolti in piazza Saffi. Terminata la festa, nei due giorni successivi non sono calate le presenze in centro: "Nel fine settimana dell’8-10 dicembre – spiega l’assessora al centro storico Andrea Cintorino – sono stati in tutto 66.166 gli ingressi rilevati dalle telecamere di Fmi in centro storico; un risultato straordinario se si considerano le basse temperature, il brutto tempo soprattutto di venerdì e il fatto che i varchi elettronici posti all’ingresso dei corsi principali rilevano gli autoveicoli e i motocicli, ma non i pedoni e le semplici biciclette".

Il weekend dell’Immacolata, tra le altre cose, ha sancito anche l’apertura ufficiale della pista delle macchinine, dedicata ai più piccoli, posta accanto alla pista da pattinaggio e alle casette con i commercianti di dolciumi e regalini: "Il gestore ci ha comunicato che ha staccato circa 850 biglietti di ingresso tra venerdì, sabato e domenica", prosegue Cintorino che rimarca, inoltre, il "grande successo della pista di pattinaggio che cambia colore, le lunghe file di adulti e ragazzi, i sapori e la ricca offerta dei mercatini di Natale e le decine di persone in posa sotto l’albero e davanti al videomapping per farsi un selfie e scattare magiche istantanee del centro storico vestito a festa".

Anche l’ufficio turismo di piazza Saffi ha registrato un boom di presenze, segno che, con ogni probabilità, c’è anche chi è arrivato da fuori città: "Nelle giornate dell’8,9 e 10 dicembre – conclude Cintorino – sono state più di 100 le persone che hanno chiesto informazioni, ritirato materiale promozionale sull’offerta turistico-culturale del nostro territorio e chiesto una copia della guida per bambini della collana Divertimappe".

Una buona partenza, insomma: per scoprire se il trend resisterà anche nelle prossime settimane non resta che attendere.