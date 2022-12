Il centro cinofilo si rinnova nel 2023 con corsi e iniziative

Chiusa una stagione ricca di novità e soddisfazioni, il centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro Terme si appresta a iniziare il nuovo anno con altrettanta energia e un ricco programma di iniziative. Dopo i recenti successi ai campionati italiani di detection games (giochi di fiuto), col titolo tricolore messo in bacheca dalla socia Barbara Arfelli e la sua labrador Olivia e il terzo posto conseguito nella categoria istruttori da Monica De Stein e la splendida Luna, il 2023 partirà con i due corsi di formazione per operatore dog ability assistance e dog sitter. Il primo è concepito per insegnare al cane nuove competenze specifiche e prepararlo al meglio agli interventi assistiti con animali. Il modulo base partirà il 14 gennaio e prevede sei lezioni a distanza e due in presenza.

Il secondo modulo contempla cinque momenti di formazione a distanza e due giornate di febbraio al centro cinofilo di via Vallicelli 6. La quota di partecipazione è di 990 euro (rateizzabili) a cui vanno aggiunti 25 per il tesseramento. Al superamento dell’esame verrà consegnato l’attestato di qualifica tecnica rilasciato da Opes Italia (con iscrizione all’albo nazionale); una qualifica sportiva riconosciuta dal Coni. E’ già pianificato inoltre il terzo livello per educatore esperto, previsto nei mesi di maggio e giugno. Info e iscrizioni: 345.4344945. Prenderà il via il 31 gennaio il corso da dog sitter: lezioni che consentiranno agli amanti dei cani di trasformare una passione in professione. A tal fine si rendono indispensabili l’acquisizione di conoscenze pratico teoriche per la corretta gestione del cane e altresì la consapevolezza delle responsabilità civili e penali legate all’affidamento di un amico peloso. Il contributo richiesto per l’iscrizione al corso è di 440 euro (e 25 di tessera). Anche in questo caso è previsto il rilascio di attestato riconosciuto da Opes Italia Cinofilia. Info: 328.1222039, [email protected], whatsapp 345.4344945.