Il Centro di aiuto alla vita ha assistito 120 famiglie

Domani anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro si celebra la 45ª Giornata per la vita. Alle 10 in Cattedrale il vescovo Livio Corazza presiederà la messa. In tutte le parrocchie della diocesi verrà distribuito un pieghevole informativo contenente il testo messaggio della Cei per la Giornata, dal titolo ‘La morte non è mai una soluzione’, e le attività svolte nel 2022 dal Centro di Aiuto alla Vita di Forlì, per il quale saranno raccolte le offerte durante le messe.

Gli interventi prevalenti di cui si fa carico il Centro, del quale è presidente l’avvocato Andrea Taddeo, riguardano problematiche legate a gravidanze indesiderate, difficoltà familiari ed economiche, mancanza di casa e di lavoro. Lo scorso anno sono stati 120 i nuclei familiari che hanno ricevuto aiuto, la maggior parte stranieri; 38 i bambini accompagnati a nascere, di cui 4 salvati dall’aborto grazie al Progetto Gemma. Il centro di Aiuto alla Vita gestisce anche 4 appartamenti per l’accoglienza di mamme in gravidanza eo con bambini molto piccoli, con progetti definiti e monitorati in collaborazione con i servizi sociali del territorio. Nel 2022 sono stati accolti 5 nuclei familiari. Nella casa di accoglienza ‘La Tenda’, che come il centro ha la propria sede in via Giovita Lazzarini 24, sono stati ospitati 10 mamme e 14 minori, 5 bambini in accoglienza diurna e pure alcune donne ucraine fuggite dalla guerra.

Il Centro di aiuto alla vita, inoltre, in collaborazione con il Movimento per la vita, di cui è presidente Giorgio Cicchetti, e con l’associazione Papa Giovanni XXIII propone anche alcuni appuntamenti di preghiera: il quarto mercoledì del mese alle 20 in via Giovita Lazzarini 24; il secondo giovedì del mese alle 20.30 nella chiesa delle Clarisse in San Biagio; tutti i venerdì alle 20 nella cappella dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni e il secondo giovedì del mese, sempre in Ospedale, alle 6.45 alla porta 2.

Il tema della Giornata per la vita verrà approfondito pure venerdì 3 marzo durante l’incontro pubblico che si svolgerà alle 20.45 nel Salone Comunale di Forlì con gli interventi del prof. Gianluigi Gigli, neurologo, e del prof. Alberto Gambino, presidente dell’associazione ‘Scienza e vita’.

Alessandro Rondoni