Il centro non è più lo stesso? Anche i suoi residenti

Caro Vittorio, quello che lei scrive tocca il cuore del discorso: è vero che, come abbiamo scritto tante volte, il centro è luogo di iniziative che – non solo 70 anni fa, ma perfino 30 – sarebbero state impensabili. Queste, però, sono fisiologicamente sporadiche. Mentre la presenza dei residenti equivale all’irrigazione a goccia in un orto: pur con numeri apparentemente piccoli, assicura un flusso quotidiano (o settimanale) di soldi nelle casse delle attività commerciali, dal bar al piccolo negozio di generi alimentari. Ricordo una riflessione del sindaco Roberto Balzani (molti suoi predecessori, invece, minimizzavano il problema) sulla "popolazione fragile" del centro: anziani, universitari, immigrati. Nessuna di queste categorie si integra volentieri con le altre (il problema non riguarda solo gli stranieri; il tema è culturale, mai e poi mai legato alle etnie). E nessuna di queste è trainante dal punto di vista dei consumi. Per questo, il ritorno dei residenti deve essere al primo punto dell’agenda: sono ormai diversi i sindaci che se ne sono accorti, poi però cambia pochissimo.

Gli altri aspetti che lei cita sono in realtà collegati al macro tema della residenzialità. Dell’invecchiamento ho appena parlato. Il caro affitti è uno degli aspetti della crisi della residenzialità: come causa (questo è ovvio) e perfino come conseguenza, nel senso che spesso i proprietari degli immobili vivono fuori Forlì e finiscono per non curarsene. Molti affittuari, dopo essersene andati, hanno poi riferito di aver trovato un muro: nessuna agevolazione sul canone, ed è difficile non pensare che la lontananza dalla città non renda più difficile la trattativa. Allo stesso modo, ci sono proprietari che, vivendo fuori, non si curano delle vetrine sfitte: su questo problema hanno sbattuto anche alcuni volenterosi amministratori. Per quanto riguarda i centri commerciali, questi ci sono anche altrove: se qui hanno così svuotato il centro, è perché la socialità era stata ripetutamente minata già prima. Intervenire – dicono – non è facile. Però mi pare più sensato provare a cambiare queste dinamiche piuttosto che battersi contro l’apertura di un nuovo polo del commercio in periferia.