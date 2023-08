Il centrodestra: "Ecco i soldi"

Non s’arrestano le polemiche legate al possibile arrivo dei fondi statali per la ricostruzione dopo l’alluvione. Il centrodestra manifesta fiducia e sicurezza, dalle opposizioni giungono ancora critiche e dubbi. "Abbiamo ricevuto conferma che la Ragioneria dello Stato ha autorizzato l’erogazione di una prima tranche di 876 milioni di euro per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio – sostiene Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia ed ex assessora al welfare a Forlì – . Il generale Figliuolo procederà con celerità in base alle parametrazioni e ai conteggi già fatti e a breve partirà l’ordinanza esecutiva. Abbiamo fiducia della serietà e competenza del generale Figliuolo al quale abbiamo confermato la nostra collaborazione perché sappiamo che ha una grande responsabilità".

La deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) replica al presidente Stefano Bonaccini intervenuto al Meeting di Rimini, criticando il centralismo del governo che rallenta le operazioni: "La sinistra ha montato polemiche pretestuose ad arte, ripetendo che non c’erano soldi, quando sapeva benissimo, ad esempio per l’agricoltura, che per erogare i rimborsi la Regione avrebbe dovuto perimetrare le aree colpite – dice la Buonguerrieri – mappatura che la Regione riuscirà ad eseguire nei termini stabiliti solo grazie all’intervento di Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura. Una volta completata la perimetrazione si potrà passare al rimborso delle produzioni perse, dei danni alle strutture e infrastrutture aziendali agricole attraverso il Fondo AgriCat, che è stato alimentato con una apposita dotazione".

Si richiama ai numeri il senatore Marco Croatti (Movimento 5 Stelle): "Dei 4,5 miliardi stanziati, a fronte di 8,8 miliardi di danni, solo 60 milioni sono stati effettivamente spesi, precisamente il 5% degli 1,2 miliardi del primo decreto destinati a cassa integrazione, autonomi ed export delle imprese. Tutti gli altri fondi non sono mai arrivati in Romagna e sempre più alto si leva il grido di rabbia degli amministratori locali, anche di centrodestra, di famiglie e imprese. Questo governo, che lancia slogan e proclami, prosegue la sua azione politica caratterizzata dalla lotta ai poveri anziché alla povertà e dimenticando chi è in difficoltà, chi ha necessità di essere sostenuto, come le comunità della Romagna piegate dal fango dell’alluvione e abbandonata da un governo inadatto e incapace".