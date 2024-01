Il centrodestra. Effetto Giorgia Meloni. Ma il sindaco conta soprattutto sulla civica

di Marco Bilancioni

Nel centrodestra circola un sondaggio che dice che Gian Luca Zattini può vincere al primo turno: oltre il 50%, lui che si fermò sotto il 46% cinque anni fa. In queste settimane, negli stati maggiori dei partiti si calcolano e ricalcolano le percentuali. Gli obiettivi si mescolano a speranze e timori e ispirano strategie per la campagna elettorale che sta iniziando.

Cominciamo dai numeri, quelli del passato. Il centrodestra ha ottenuto due risultati storici nel giro di poco più di tre anni. Prima, nel 2019, il sorpasso al primo turno (45,6% contro il 37,3% del centrosinistra) concretizzato al ballottaggio. Poi alle politiche del 2022: 38,2% contro 36%. All’interno della coalizione, c’è stato un travaso di voti: Fratelli d’Italia era sotto il 3% cinque anni fa, è arrivata al 24,4%, un risultato otto volte superiore, nella tornata politica che ha portato Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Contemporaneamente c’è stato l’arretramento della Lega: 24,2% alle amministrative (ma 32,2% alle Europee), 6,7% sedici mesi fa. Forza Italia invece è costante: dal 6,8% al 6,4%.

Cosa succederà tra pochi mesi? Dentro il Carroccio si respinge l’ipotesi di un risultato modesto e si ragiona di arrivare al 10%, spinti dalle preferenze dei propri volti noti. Un importante esponente parla di "apporto di importanti esponenti del civismo". Inoltre, come nel 2019, ci sarà un’intesa col Partito Repubblicano, la mossa che ha portato Alessandra Ascari Raccagni alla presidenza del consiglio comunale. Anche la coordinatrice degli azzurri, la deputata Rosaria Tassinari, punta apertamente al 10%. Da valutare l’effetto che avrà la morte di Silvio Berlusconi, ma si confida nelle ricadute della recente presenza dei ministri Antonio Tajani e Annamaria Bernini, che in quell’occasione hanno dialogato con cattolici, imprese e Fondazione Carisp.

Tutti si attendono che Fratelli d’Italia guidi la coalizione. La storia, anche a Forlì, dice che il leader più popolare finisce per avere un effetto traino che dalle Europee – una consultazione che porterà tutti i big a fare attivamente campagna – si espande alle amministrative. Nel 2014 toccò al Pd beneficiare di Renzi, nel 2019 fu la Lega di Salvini. Nel 2024 a fare il pieno di voti (anche locali) potrebbe essere Giorgia Meloni con la sua FdI. E il suo partito, del resto, è pronto a rivendicare l’azione del Governo (sbloccati tangenziale, nuovo carcere e Ripa) e del commissario Figliuolo sull’alluvione. Non è un caso che il vertice con Ursula von der Leyen sia stato organizzato proprio nel capoluogo.

Il pensiero che agita i partiti è però l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle. Certo, è difficile sommare voti di partiti che all’epoca si detestavano, ma insieme avrebbe ribaltato le consultazioni precedenti. "Il centrodestra – riflette un politico di lungo corso – in città vale tra il 37 e il 38%. È più o meno il risultato delle politiche ed è un buon numero. Ma per vincere serve la lista civica".

Cinque anni fa, Forlì Cambia ottenne il 10,6%: un dato mai visto in città senza i simboli dei partiti. In una terra dalla forte tradizione di sinistra, viene considerata strategica per vincere. Come se fosse l’opzione dedicata a chi vuole sostenere Zattini senza un’esplicita adesione ai partiti. Qualcuno dice che potrebbe volare al 13% o forse più. Possibile?

Lo stesso sindaco ha coltivato in questi anni un’immagine civica. All’inizio del mandato diceva che "non sono arrivati i barbari", voleva una "qualità immediatamente percepita". In una recente intervista, ha rivendicato l’assenza di "battaglie identitarie". Questo certamente può aiutare la sua lista, capeggiata in giunta dall’assessora Paola Casara. Potrebbero confluire lì esponenti di Azione (di cui Zattini ha incontrato il segretario regionale, Marco Lombardo) e Italia Viva. Si è parlato di Sara Samorì, ex assessora del Pd che oggi si professa "civica". Trattative in corso. In prospettiva, la civica influenzerà anche il margine di manovra personale del sindaco in caso di bis.